Declarația Irinei Binder: „Sunt acuzată că sunt arogantă și încrezută”

Irina Binder a afirmat, într-o postare pe care a făcut-o în mediul virtual, că nu nu îi plac sub nicio formă insultele, acesta fiind și motivul pentru care refuză să răspundă mesajelor de acest tip pe care le primește pe internet.

„Sunt acuzată că sunt arogantă și încrezută pentru că nu răspund anumitor comentarii. Nu văd toate comentariile în care lumea mi se adresează, citesc toate comentariile lăsate pe profilul meu privat și pe paginile mele, dar nu pot citi tot ce comentează lumea pe la alte persoane care dau share postărilor mele. Și nici nu vreau, nu sunt dispusă să pierd timpul cu asta… Pentru cei care nu înțeleg limbajul meu extrem de accesibil, să vă explic. Aici, pe profilul meu, sunt în casa mea. Trebuie să văd tot ce se întâmplă în casa mea, îmi respect musafirii, dar nu pot să merg în toate casele unde se vorbește despre mine și să iau parte la dialoguri și la bârfe. ?

Este firesc ca oamenii să comenteze la postările mele, să aibă opinii, să se înverșuneze, dar nu au dreptul să insulte. Și nu pot avea pretenția ca eu să răspund fiecărui comentariu, cu atât mai puțin insultelor. Nu mi-a plăcut niciodată să mă cert, insultele îmi creează repulsie, știu deja că unii înțeleg pe dos ceea ce scriu, că sunt superficiali și că nu are rost să îi conving, să le explic ceea ce scriu, dacă nu au capacitatea să înțeleagă mesajul meu.

Referitor la cei care mă insultă doar pentru că nu sunt de acord cu o părere de-a mea, ce ar trebui să fac? Să cobor la nivelul lor, să mă cert, să fac mizerie? No way! Ar fi sub demnitatea mea.

Eu m-am obișnuit cu purtarea unora, nu mă mai sperie ura vărsată pe Facebook. La început mă întrista, îmi era greu să accept că sunt oameni capabili de atâta răutate și mizerie, acum știu să îi ignor și să-mi văd de treabă. Nu reacționez la atacuri verbale și nu le pun la suflet. Sufletul meu nu este coș de gunoi, iar comentariile unora nu mă înjosesc pe mine, ci pe ei înșiși.

Știu că mulți dintre voi vă consumați din cauza celor care vă insultă, dar nu merită să reacționați. Nu răspundeți, nu vă tăvăliți în mocirla lor, nu vă întunecați pentru oamenii nefericiți care caută scandaluri. Nu vă justificați și nu vă irosiți încercând să vă apărați. Un dialog cu cineva care vă insultă și care se poartă fără respect, doar v-ar înjosi.

Mai bine să fiți considerați aroganți și încrezuți decât lipsiți de educație și demnitate. Voi știți mai bine cine și cum sunteți, iar părerile altora nu contează. Și nu uitați: aurul nu-și pierde valoarea doar pentru că este murdar de noroi. ?

Să avem o zi cu pace și bucurie!

Păcat de toate războaiele inutile, păcat că nu toți știu să aprecieze pacea, armonia, omenia și că își trăiesc viețile atât de urât și de trist”, a scris Irina Binder pe contul său de socializare.

Citește și: OPINIE / „Mai multe grădinițe decât copii. Evidența Educației”. Un editorial dur împotriva ministrului Ecaterina Andronescu