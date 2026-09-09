Facturile la energie ar putea veni cu noi scumpiri în această toamnă. Ministerul Energiei estimează că furnizorii pot majora tarifele cu până la 10%, după o vară foarte caldă, cu secetă severă, producție hidro mai mică și probleme la Centrala Nucleară de la Cernavodă.

Avertismentul a venit marți, 8 septembrie, de la Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, după ședința Comandamentului Energetic de la sediul Transelectrica, potrivit Agerpres. Oficialul atrage însă atenția că nu toți românii vor vedea automat o creștere de 10% pe factură. Tarifele diferă de la un furnizor la altul și depind de prețurile la care companiile și-au cumpărat energia, de contractele pe care le au și de propriile costuri.

„Creșteri de tarife, cel mai probabil moderate, vor fi de până în 10% pentru perioada următoare. Aici trebuie văzut de la caz la caz și trebuie să așteptăm anunțurile acestor furnizori”, a declarat Cristian Bușoi.

Pe lângă eventualele scumpiri, mulți consumatori pot primi facturi mai mari și pentru simplul motiv că au consumat mai mult. Vara foarte caldă a ținut aparatele de aer condiționat pornite ore întregi în multe locuințe.

„Sunt și creșteri de facturi, pentru că, fiind o vară foarte călduroasă, consumatorii casnici vor avea facturi puțin mai mari, pentru că și consumul a fost mai mare. Probabil din cauza funcționării aparatelor de aer condiționat”, a explicat secretarul de stat.

Presiunea asupra prețurilor nu vine însă doar din consum. Seceta a lovit puternic producția hidro, iar oprirea reactoarelor de la Cernavodă a scos din contractele bilaterale cu preț fix aproximativ 900 MW. Energia care lipsea a trebuit cumpărată de pe Piața pentru Ziua Următoare din România și de pe piețele din regiune, unde prețurile pot fi mai mari. Cristian Bușoi spune că toate aceste costuri vor începe să se vadă în tarifele din această toamnă.

„Ne așteptăm ca toată această perioadă de secetă, de reducere de producție și mai ales de închidere a reactoarelor, care a însemnat un minus de 900 de MW din contracte bilaterale la preț fix, compensate cu cumpărări de pe Piața Zilei Următoare din România și din regiune, să se regăsească în tarifele din această toamnă”, a declarat oficialul.

Primul mare furnizor care a anunțat deja o modificare este Hidroelectrica. Din octombrie 2026, prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele care ajung la termen crește de la 0,45 lei/kWh la 0,515 lei/kWh. Majorarea energiei active este de aproximativ 13%, însă aceasta reprezintă doar o parte din factura finală. După includerea tarifelor de distribuție, taxelor și celorlalte componente, compania estimează că impactul pentru client va fi de aproximativ 7%, în funcție de zona de distribuție. Hidroelectrica spune că scumpirea vine după o perioadă în care costurile au crescut, iar lipsa apei a afectat serios producția hidro.