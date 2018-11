Libertatea: Al optulea sezon „X Factor”, tot cu Ștefan, Horia și Carlas Dreams. Te vezi îmbătrânind alături de ei? Că aveți deja vechime ca familie, în formula asta…

Delia: Da, păi la cât timp petrecem împreună, putem îmbătrâni împreună fără nicio problemă. Cam asta se întâmplă, de ceva ani, suntem tot împreună, avem deja vechime.

Ce ne poți spune despre ei ce noi nu știm? Ce hachițe le-ai descoperit, ce tabieturi, ce obișnuințe, ce… preferințe? Cine-i pontosul trupei, cine-i seriosul, cine-i obsedatul de alimentație sănătoasă, cine-i pasionatul de tehnologie și cine-i mai pe retro?

Ce pot să vă spun despre ei… noi stăm separat, fiecare în camera lui în general, înainte și după show. Ne mai vedem, din când în când ne mai vizităm. Pontoșii trupei cred că suntem eu și Horia, seriosul trupei este Carlas Dreams. Obsedat de alimentație sănătoasă nu este nici unul, pasionată de tehnologie tot eu sunt, iar mai pe retro e Ștefan.

Ce anume crezi că-i enervează la tine pe colegi, cum le încerci răbdarea și cum îi împaci?

Atunci când ne contrazicem, chiar și cu argumente. Nu prea le place asta, mai ales când se întețește competiția, când miza e de în ce în ce mai mare.

Ai luat o dată trofeul, în 2013, sigur vrei să repeți experiența. Cu ce arme noi ai intrat în lupta pentru noul sezon?

Nu am arme noi, țin cont de fiecare dată de ceea ce avem în dotare, și anume concurenții. Cred că ei sunt armele, nu există altceva. De ei depinde totul!

Cât de mult ți se dă peste cap programul când ai filmări pentru „X Factor”?

Mi se dă peste cap programul și când sunt filmări pentru „X Factor”, și când sunt alte lucruri. Sunt obișnuită să nu am o rutină de zi cu zi și să apară schimbări sau lucruri noi de făcut. Când sunt zilele de filmare, încerc să nu-mi pun altceva, pentru că nu vreau să mă încurc și să mă „haotizez” prea tare.

Sunt la modă show-urile de supraviețuire, aproape iau fața celor de talente… Te-ar tenta să dai „X Factor” pe „Ultimul Trib”, așa, un sezon?

Nu știu ce să spun. Îmi plac chestiile astea foarte mult, îmi place să mă uit la ele. Prefer să merg singură, fără camere de filmat după mine. Mi-e de ajuns să pun un Instastory cu ce fac și pe unde sunt și prefer să simt aventura din plin așa, în vacanță.

Te gândești la o vizită în Trib? Madagascar, lemurieni… trebuie să fie interesant!

Eu am vizitat triburi. În Etiopia, în Omo Valley, am văzut vreo 6-7 triburi diferite. În Madagascar încă nu am ajuns, dar cu siguranță am să merg și acolo.

A intrat în priză cu show-urile pe care le va susține săptămâna viitoare de la Sala Palatului

Cum merg pregătirile pentru show-ul tău din 14, 15 și 16 noiembrie, Acadelia? Câte ore repeți pentru un astfel de spectacol? Care sunt cele mai mari provocări și câte costume vei schimba?

Sunt destul de multe ore de repetiție. E nevoie să dedici, cu câteva luni înainte, cel puțin câteva ore pe zi pentru asta. Pregătirile merg bine, suntem un pic în alertă și un pic în contratimp. Avem multe lucruri de făcut și timpul e destul de scurt.

Costumele sunt o provocare în sine, pentru că, din păcate, îți ia foarte mult timp să schimbi costumații întregi, să le gândești, să le structurezi cumva încât să fie ușor de pus, ușor de scos. Nu pot să întrerup show-ul și să mă schimb de câte ori aș vrea, pentru că aș transforma spectacolul într-un catwalk. Dar mi-ar plăcea să schimb cât mai multe ținute.

