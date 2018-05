Jojo a renunțat la confortul casei în favoarea unui apartament din toamna anului trecut. S-a mutat cu chirie pentru ca fiul ei să fie mai aproape de școală, dar nu mai are spațiu pentru dressing.

Jojo e pasionată de modă și își alege cu multă atenție outfit-urile. Doar că de când s-a mutat la bloc, majoritatea hainelor ei au rămas în fosta locuință, unde vedeta merge săptămânal să ia și să ducă îmbrăcămintea de care are nevoie.

“Avem o casă la curte, dar ne-am mutat cu chirie o perioadă. Ne-am mutat mai aproape de școala lui Achim. Și nu puteam să luăm casa cu tot cu curte și cu cei trei câini. Acolo au rămas părinții mei. Stăm într-un apartament. A fost fain, nu ne-am stresat foarte tare, problema este de spațiu, că eu m-am obișnuit să am spațiu unde să îmi țin toate lucrurile și aici trebuie să le fac cu rândul, aduc o parte, duc o parte, e un tămbălău mare de tot. Orice funcționează, dacă îți dorești cu adevărat, poți”, a declarat, pentru Libertatea, Jojo.

Jojo se ceartă cu Paul Ipate pe spațiu

Actrița se bucură de faptul că fiul ei, Achim, este mult mai aproape de școală și că nu mai pierde în trafic aproximativ o oră pentru a ajunge la destinație. Jojo, Paul Ipate și cei doi copii locuiesc la apartament doar în timpul săptămânii, ei petrecându-și weekendurile în fostul cămin conjugal.

Deși s-a adaptat ușor la viața la bloc, Jojo recunoaște că principalul dezavantaj rămâne lipsa dressingului. Însă s-a obișnuit să facă naveta săptămânal și să își pregătească hainele de care are nevoie.

“Apartamentul e încăpător, fiecare are camera lui, e foarte cool. Dressingul meu nu există, asta e singura chestie. Nu există dressing, nu există nimic. Am un dulăpior, pe care îl umplu și îl golesc după pofta inimii ca și frigiderul. Pe cuvât, dar chiar așa funcționează lucrurile! Fii-miu are noroc că lui îi încap toate chestiile acolo, eu cu Paul trebuie să ne certăm pe spațiu. Acum avem puțin noroc pentru că a venit sezonul cald și a trebuit să ducem toate hainele de iarnă care sunt super voluminoase”, a declarat, pentru Libertatea, Cătălina Grama alias Jojo.

Ea recunoaște că beneficiază în continuare de ajutorul părinților în ceea ce privește creșterea celor doi copii – Achim și Zora. Mama lui Paul Ipate locuiește în apropiere de apartamentul cuplului, iar mama vedetei se deplasează și ea ori de câte ori este nevoie. Astfel, Jojo reușește să se împartă cu brio între familie și carieră. Actrița joacă în prezent la Godot în piesa “O zi din viața mea”, “Eu am văzut-o primul” – spectacol cu care merge prin țară, dar și în “O noapte furtunoasă” la Excelsior. De asemenea, are și 2 proiecte online, blogul care îi poartă numele, dar și vloggul alături de Paul Ipate – “Mami și tati de la A la Z”, pe youtube.

Foto: Facebook

