Kinga Sebestyen, celebra antrenoare de fitness care a făcut cunoscut fenomenul de Kangoo Jumps în România, a primit cea mai mare provocare. Un bărbat de 200 de kilograme vrea să slăbească cu ajutorul programului ei, Fat Burning.

Provocarea este cu atât mai mare cu cât bărbatul este în vârstă de 24 de ani, nu a făcut sport niciodată și are un stil de viață sedentar, iar, în plus, se confruntă și cu probleme de astm, de rinichi, ficat și suferă de depresie din cauza greutății.

„Este un caz cu totul aparte și vreau să îl ajut. El a început să se îngrașe pe când avea doar 6 ani. La 14 ani avea deja 120 de kilograme și apoi greutatea a crescut progresiv. În ultimii ani a adăugat încă 80 kilograme. Lucrează de acasă, în domeniul IT și are un stil de viață foarte nesănătos. Stă în fața calculatorului zi și noapte, iar metabolismul lui s-a schimbat radical pentru că nu face mișcare și noaptea mănâncă chipsuri, pâine, dulciuri și bea băuturi acidulate, energizante și cafea cu zahăr”, ne-a declarat Kinga. Cu toate acestea, antrenoarea nu a dat nicio clipă înapoi, ci își dorește să-l tranforme radical pe tânăr.

„Este un proiect dificil, dar am încredere că, lucrând atent în mod special la nivel mental, pentru a căpăta încredere și ambiție, vom reuși. Vom face antrenamente Fat Burning pe ghete rebound special concepute pentru greutate mare, pe care le-am lansat în România. Eu îl văd ca pe copilul meu, ca pe fiica mea care a slăbit 60 de kilograme și pe care o văd pentru prima dată în viață mulțumită de ea, fericită, împlinită. Mă uit la ea și îi mulțumesc zi de zi lui Dumnezeu că am reușit să o îndrum spre o viață sănătoasă. Țin la faptul că nu există probleme genetice care duc obligatoriu spre îngrășare, ci mai mult obiceiuri proaste. Se poate slăbi sănătos, ușor, fără stres, cu acest program de succes mondial, cu care am slăbit mii de pesoane numai în România”, ne-a mai spus antrenoarea de Kangoo Jumps.

Un bărbat de 200 kg vrea să slăbească 25 de kilograme până la Crăciun

Bărbatul pe care Kinga și-a propus să îl slăbească își dorește momentan să rămână în anonimat, cel puțin până când va căpăta puțin mai multă încredere în sine. Planul este ca, până la Crăciun, să dea jos 25 de kilograme, urmând ca din ianuarie, în fiecare lună, să slăbească câte 10 kilograme. Ziarul Libertatea va urmări pas cu pas evoluția tânărului și vă va aduce la curent pașii pe care îi urmează în cadrul programului unic dezvoltat de Kinga Sebestyen. Fat Burning constă în îmbinarea exercițiilor pe ghete Kangoo Jumps cu mișcări cu gantere ușoare care au rolul de a tonifia mușchii brațelui, ai spatelui și ai abdomenului. Fiecare oră se încheie cu o serie de exerciții pe saltea cu ghete Kangoo în picioare, fiecare dintre acestea cântărind 2 kilograme.

