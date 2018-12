Ioana Ginghină, despre marea ei dorință pentru 2019

Ultima ediție din acest an aduce în fața publicului o serie de invitați cunoscuți și îndrăgiți și mărturisirile lor despre noaptea de Revelion, dar și despre țelurile pe care le au pentru noul an.

„Eu am superstiții, dar merg pe ideea că nu ți se întâmplă nimic rău, ți se întâmplă doar bine. Îmi pun dorințe, îmi fac tot soiul de vizualizări, astfel încât să am ce îmi doresc în noul an. Pe o coală pun tot felul de lucruri, poze, listă pe care o pun pe frigider, iar apoi văd ce am bifat și ce nu am bifat în acel an”, spune Ioana Ginghină.

Îndrăgita actriță a dezvăluit care este marea ei dorință pentru 2019.

„Mi-aș dori să joc într-un musical”, a mărturisit ea la „CulTOUR”, emisiune prezentată de Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman.

