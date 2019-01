Horia Moculescu a fost căsătorit de patru ori, dar ultima soție i-a pus capac. A divorțat de mai bine de 20 de ani de Mariana Moculescu, dar nu au existat ani în care aceștia să nu-și spele rufele în public și să nu-și arunce, reciproc, acuzații grave, cum ar fi nu doar infidelitatea, dar și furtul și violența în familie.

Chiar dacă în urmă cu câteva luni, revenită pentru scurt timp în țară, fosta soție a ieșit iar la atac, scandalul fiind apoi amplificat și de riposta compozitorului, Moculescu spune că în ultimii ani, de când aceasta a părăsit România, și-a găsit liniștea.

„Sunt chiar foarte liniștit, pot spune că sunt liniștit de tot. Și e așa bine. Pentru mine e un subiect închis de mult. Am depășit 20 de ani de la divorț, dar tot am fost asociat cu aceasta”, a declarat compozitorul pentru Libertatea.

Acesta regretă însă și acum greșeala pe care a făcut-o la divorț, atunci când a acceptat ca fosta soție să-și păstreze numele de Moculescu.

În timp ce pe plan personal a dat greș, profesional vorbind, Horia Moculescu spune că a fost un privilegiat.

„Mi-am depășit cu mult efortul pe care l-am depus. Acesta nu a fost atât de mare pe cât de mult mă iubește lumea. Față de Dumnezeu sunt dator că mi-a dat multe calități pe care nu le-am exploatat. Deunăzi, un șofer m-a întrebat cum mă simt respectat de societate. Foarte bine, zic. Lumea nu are să-mi reproșeze prea multe. Cât am putut am făcut și bine, ce am avut mai frumos am încercat să expun. Asta e și sarcina unui om care ocupă un loc de artist în panoplia persoanelor talentate”, a mai spus acesta.