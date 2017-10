Leonard Miron s-a îngrășat. „M-am triplat”. Cum arată acum

Ex-prezentatorul de televiziune a fost invitat la un show unde a recunoscut că a luat proporții în ultima perioadă de timp.

Leonard Miron este cunoscut telespectatorilor din țata noastră din postura de prezentator de televiziune la postul național. Retras de multă vreme din lumina reflectoarelor, acesta a plecat din țară și s-a reprofilat.

„Nu m-am îngrășat, m-am triplat. Mă simt bine, nu sunt genul care să facă sport. Alergatul este pentru atleți sau copii. Un adult nu aleargă decât după autobuz”, a mai mărturisit Leonard Miron în cadrul emisiunii „Agenția VIP”, de la Antena Stars.

Fostul prezentator de televiziune a făcut dezvăluiri și despre partenerul său de viață, Miguel, cu care formează un cuplu de 17 ani. Pe 17 septembrie a fost aniversarea lor, însă ambii au uitat de moment.

„Nu m-am simțit niciodată mai penibil și mai ridicol. Am uitat. Amândoi am uitat. Stăteam la masă și mâncam și zic: „Auzi, dar noi când facem sărbatoare?”… A trebuit să stăm vreo 5 minute și am decis că nu avem nevoie de o zi în care să sărbătorim. Noi sărbătorim in fiecare zi. Este pe 17 septembrie. Noi am uitat de ea”, a mărturisit Leonard Miron.

În ceea ce privește împărțirea treburilor gospodărești în cuplul lor, fostul prezentator de televiziune a fost foarte clar:

„Toată lumea spală vasele. Depinde cine vrea să gătească”.