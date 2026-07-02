Update 7:00 Pompierii de la ISU București-Ilfov au anunțat că s-a încheiat intervenția la stația de metrou Piața Victoriei.

„În această dimineață, misiunea pompierilor din cadrul ISU București-Ilfov pentru evacuarea apei acumulate în incinta stației de metrou Piața Victoriei s-a încheiat. Echipele noastre de intervenție au acționat cu motopompe de mare capacitate pentru extragerea acumulărilor de apă din zona peronului. În acest moment, toate dispozitivele de intervenție ale ISU B-IF au fost retrase din zonă.”, au precizat reprezentanții ISU.

În jurul orei 6:30, Metrorex a anunțat că circulația trenurilor de metrou pe Magistrala 1 a fost reluată în condiții normale, inclusiv în stația Piața Victoriei 2.

„Metrorex adresează mulțumiri Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU-BIF), Apa Nova și Ministerului Apărării Naționale pentru sprijinul acordat, precum și călătorilor pentru înțelegere.”, a transmis Metrorex, pe Facebook.

În jurul orei 6:00, Metrorex anunțase pe Facebook că stația de metrou Piața Victoriei 2 rămâne închisă joi, 2 iulie 2026, din cauza acumulării masive de apă.

Metrorex a transmis că traficul pe Magistrala 1 este reorganizat: trenurile circulă între Dristor 2 și Ștefan cel Mare, cu oprire la linia 2 din această stație, și între Republica și Gara de Nord 1, cu îmbarcare și debarcare la Gara de Nord 1.

Pentru evacuarea apei din Piața Victoriei 2, Metrorex a utilizat toate cele 20 de motopompe disponibile, sprijinit de Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU-BIF), Apa Nova și Ministerul Apărării Naționale.

„Echipele de specialitate acționează în regim continuu pentru restabilirea condițiilor de exploatare în deplină siguranță”, a transmis compania în comunicatul publicat pe rețelele sociale.

Călătorii au reacționat negativ la anunțul Metrorex, cineva a întrebat retoric dacă evacuarea apei se face „cu pompițele din foto, glumeților?”, altcineva a amintit de scumpirea biletelor „să faceți călătoria 10 lei, să nu uitați să vă adaptați inflației!”.

Stația de metrou Piața Victoriei 2 a fost închisă temporar miercuri dimineață, 1 iulie, după ce precipitațiile abundente din București au provocat infiltrații masive de apă.

Ulterior, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță a anunțat că circulația la stația de metrou Piața Victoriei 2, inundată sever în urma vijeliei de marți seară, va fi reluată cel mai probabil joi dimineață. El a precizat că pompele trebuie să mai evacueze aproximativ șapte milioane de litri de apă, o operațiune de amploare care va dura între 6 și 10 ore.

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