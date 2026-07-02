Update 7:00 Pompierii de la ISU București-Ilfov au anunțat că s-a încheiat intervenția la stația de metrou Piața Victoriei.

„În această dimineață, misiunea pompierilor din cadrul ISU București-Ilfov pentru evacuarea apei acumulate în incinta stației de metrou Piața Victoriei s-a încheiat. Echipele noastre de intervenție au acționat cu motopompe de mare capacitate pentru extragerea acumulărilor de apă din zona peronului. În acest moment, toate dispozitivele de intervenție ale ISU B-IF au fost retrase din zonă.”, au precizat reprezentanții ISU.

În jurul orei 6:30, Metrorex a anunțat că circulația trenurilor de metrou pe Magistrala 1 a fost reluată în condiții normale, inclusiv în stația Piața Victoriei 2.

„Metrorex adresează mulțumiri Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU-BIF), Apa Nova și Ministerului Apărării Naționale pentru sprijinul acordat, precum și călătorilor pentru înțelegere.”, a transmis Metrorex, pe Facebook.

În jurul orei 6:00, Metrorex anunțase pe Facebook că stația de metrou Piața Victoriei 2 rămâne închisă joi, 2 iulie 2026, din cauza acumulării masive de apă.

Metrorex a transmis că traficul pe Magistrala 1 este reorganizat: trenurile circulă între Dristor 2 și Ștefan cel Mare, cu oprire la linia 2 din această stație, și între Republica și Gara de Nord 1, cu îmbarcare și debarcare la Gara de Nord 1.

Pentru evacuarea apei din Piața Victoriei 2, Metrorex a utilizat toate cele 20 de motopompe disponibile, sprijinit de Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU-BIF), Apa Nova și Ministerul Apărării Naționale.

„Echipele de specialitate acționează în regim continuu pentru restabilirea condițiilor de exploatare în deplină siguranță”, a transmis compania în comunicatul publicat pe rețelele sociale.

Călătorii au reacționat negativ la anunțul Metrorex, cineva a întrebat retoric dacă evacuarea apei se face „cu pompițele din foto, glumeților?”, altcineva a amintit de scumpirea biletelor „să faceți călătoria 10 lei, să nu uitați să vă adaptați inflației!”.

Stația de metrou Piața Victoriei 2 a fost închisă temporar miercuri dimineață, 1 iulie, după ce precipitațiile abundente din București au provocat infiltrații masive de apă.

Ulterior, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță a anunțat că circulația la stația de metrou Piața Victoriei 2, inundată sever în urma vijeliei de marți seară, va fi reluată cel mai probabil joi dimineață. El a precizat că pompele trebuie să mai evacueze aproximativ șapte milioane de litri de apă, o operațiune de amploare care va dura între 6 și 10 ore.

Vezi subiectele la matematică de la Bac 2026 și subiectele la istorie de la Bacalaureat!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ultima oră! S-a întâmplat acum câteva minute! E oficial! În plin haos politic, Sorin Grindeanu, liderul PSD, tocmai a făcut anunțul fulger
Viva.ro
Ultima oră! S-a întâmplat acum câteva minute! E oficial! În plin haos politic, Sorin Grindeanu, liderul PSD, tocmai a făcut anunțul fulger
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Unica.ro
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
Elle.ro
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
gsp
Raportul medico-legal schimbă tot ce se știa! Adevăratul motiv pentru care a murit Radu Mărginean
GSP.RO
Raportul medico-legal schimbă tot ce se știa! Adevăratul motiv pentru care a murit Radu Mărginean
Mihaela Evi, cea mai sexy antrenoare din România, șomeră: „Loviturile sub centură nu pot fi prevăzute”
GSP.RO
Mihaela Evi, cea mai sexy antrenoare din România, șomeră: „Loviturile sub centură nu pot fi prevăzute”
Parteneri
Românca noastră a povestit, în lacrimi, iadul prin care trece: ”Am făcut 10 operații până acum. În tot acest timp, logosnicul ei miliardar a surprins pe toată lumea
Libertateapentrufemei.ro
Românca noastră a povestit, în lacrimi, iadul prin care trece: ”Am făcut 10 operații până acum. În tot acest timp, logosnicul ei miliardar a surprins pe toată lumea
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Avantaje.ro
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Andreea Esca, apariție rară alături de soț și copii. Ce proiect important a lansat vedeta Pro TV
Tvmania.ro
Andreea Esca, apariție rară alături de soț și copii. Ce proiect important a lansat vedeta Pro TV

Știri România

Kelemen Hunor face o radiografie dură a crizei politice: „Guvernul e varză, Parlamentul e varză”. Un singur politician de vârf a scăpat de critici
Politică 08:14
Kelemen Hunor face o radiografie dură a crizei politice: „Guvernul e varză, Parlamentul e varză”. Un singur politician de vârf a scăpat de critici
Val de reacții în PNL după ce puciștii au obținut în instanță suspendarea tuturor hotărârilor luate la Congres: „Au încercat să schimbe conducerea din interior”
Politică 01 iul.
Val de reacții în PNL după ce puciștii au obținut în instanță suspendarea tuturor hotărârilor luate la Congres: „Au încercat să schimbe conducerea din interior”
Parteneri
Se naște un Guvern fără precedent în România? Analistul Costin Ciobanu explică capcana din spatele ofertei lansate de Sorin Grindeanu
Adevarul.ro
Se naște un Guvern fără precedent în România? Analistul Costin Ciobanu explică capcana din spatele ofertei lansate de Sorin Grindeanu
Tranzacția anului în România, finalizată de cei mai bogați patroni din fotbalul intern: 823 milioane de euro! Mesajul transmis de frații Pavăl, proprietarii Dedeman, pentru angajați
Fanatik.ro
Tranzacția anului în România, finalizată de cei mai bogați patroni din fotbalul intern: 823 milioane de euro! Mesajul transmis de frații Pavăl, proprietarii Dedeman, pentru angajați
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Financiarul.ro
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Parteneri
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Elle.ro
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt
Viva.ro
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt

Monden

5 Știri by Libertatea - Monden: Cât au încasat Nuțu și Sile Cămătaru pentru documentarul de la Pro TV/ Imagini cu familia Măruță printre animale sălbatice
Exclusiv
Stiri Mondene 01 iul.
5 Știri by Libertatea – Monden: Cât au încasat Nuțu și Sile Cămătaru pentru documentarul de la Pro TV/ Imagini cu familia Măruță printre animale sălbatice
Unde își va duce Gabi Bădălău băieții în vacanță, după ce aceștia se vor întoarce din Antalya. Claudia Pătrășcanu rupe tăcerea. „Sunt norocoși”
Stiri Mondene 01 iul.
Unde își va duce Gabi Bădălău băieții în vacanță, după ce aceștia se vor întoarce din Antalya. Claudia Pătrășcanu rupe tăcerea. „Sunt norocoși”
Parteneri
WOW! Mădălina Ghenea a apărut și toate privirile s-au mutat asupra ei! Rochia purtată în Sicilia a făcut-o una dintre cele mai fotografiate vedete ale serii
TVMania.ro
WOW! Mădălina Ghenea a apărut și toate privirile s-au mutat asupra ei! Rochia purtată în Sicilia a făcut-o una dintre cele mai fotografiate vedete ale serii
Motivul pentru care o elevă a ieșit de la BAC, la Matematică, după o oră. "Se mai dă și la toamnă"
ObservatorNews.ro
Motivul pentru care o elevă a ieșit de la BAC, la Matematică, după o oră. "Se mai dă și la toamnă"
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Libertateapentrufemei.ro
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Parteneri
Diana Munteanu a explicat cum de i-a ieșit „braziliana”: „Știți cum se face încălzirea?” » Urmează un alt pariu în studioul Antenei 1
GSP.ro
Diana Munteanu a explicat cum de i-a ieșit „braziliana”: „Știți cum se face încălzirea?” » Urmează un alt pariu în studioul Antenei 1
Emma Răducanu a apărut în cârje și alături de noul iubit după retragerea de la Wimbledon
GSP.ro
Emma Răducanu a apărut în cârje și alături de noul iubit după retragerea de la Wimbledon
Parteneri
Nu a mâncat carne, dar a ajuns cu 38 de PARAZIȚI în creier. Cum s-a infectat
Mediafax.ro
Nu a mâncat carne, dar a ajuns cu 38 de PARAZIȚI în creier. Cum s-a infectat
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Incendiu la metrou în stația Universitate. Călătorii au forțat ușile ca să iasă din tren
Redactia.ro
Incendiu la metrou în stația Universitate. Călătorii au forțat ușile ca să iasă din tren
NEWS ALERT Foc la metroul din București! Circulația trenurilor este oprită la Universitate
KanalD.ro
NEWS ALERT Foc la metroul din București! Circulația trenurilor este oprită la Universitate

Politic

Kelemen Hunor face o radiografie dură a crizei politice: „Guvernul e varză, Parlamentul e varză”. Un singur politician de vârf a scăpat de critici
Politică 08:14
Kelemen Hunor face o radiografie dură a crizei politice: „Guvernul e varză, Parlamentul e varză”. Un singur politician de vârf a scăpat de critici
Dragoş Pîslaru susţine că a existat un plan de rupere a PNL şi de alipire apoi la PSD
Politică 01 iul.
Dragoş Pîslaru susţine că a existat un plan de rupere a PNL şi de alipire apoi la PSD
Parteneri
Coincidență uluitoare pentru belgieni. E ireal ce s-a întâmplat în aceeași zi în care au întors meciul cu Senegal de la 0-2
Fanatik.ro
Coincidență uluitoare pentru belgieni. E ireal ce s-a întâmplat în aceeași zi în care au întors meciul cu Senegal de la 0-2
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație