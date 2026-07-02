Protagoniștii sunt Angela Nikolau și Ivan Kuznetsov, cunoscut ca Ivan Beerkus, doi ruși cunoscuți pentru escaladările spectaculoase ale unor clădiri din întreaga lume. Povestea lor a stat și la baza documentarului Netflix „Skywalkers: A Love Story”, lansat în 2024.

Au urcat fără corzi pe antena Empire State Building

Îmbrăcați în negru, cu fețele acoperite și fără niciun fel de echipament de siguranță, cei doi au urcat pe antena Empire State Building și au ajuns pe o margine îngustă aflată la aproximativ 443 de metri deasupra Manhattanului.

BREAKING: Two people have climbed to the top of the Empire State Building in New York City, holding a banner from the skyscraper's antenna reading, "When the power of love beats the love of power, the world knows peace."



As of now it's unclear how the pair reached the top of the… pic.twitter.com/rUPZ6nc1eK — Fox News (@FoxNews) July 1, 2026

Imaginile surprinse din elicopter îi arată în timp ce se sărută pe una dintre platformele antenei și desfășoară un banner cu mesajul: „When the power of love beats the love of power, the world knows peace” („Când puterea iubirii învinge iubirea de putere, lumea cunoaște pacea”).

După câteva minute, cei doi au strâns bannerul și au început să coboare pe structura metalică a antenei.

Cererea în căsătorie, la sute de metri deasupra New Yorkului

Ajunși pe o platformă mai lată, Ivan Beerkus a montat un aparat foto, apoi s-a așezat în genunchi și a cerut-o în căsătorie pe Angela Nikolau. Cei doi s-au îmbrățișat și s-au sărutat, iar femeia și-a fotografiat mâna stângă, pe care se vedea inelul de logodnă.

JUST IN: After two people climbed to the top of the Empire State Building and unfurled a banner on top of its spire Wednesday afternoon, one of the climbers appeared to propose to the other. https://t.co/ngG3jOeTBU pic.twitter.com/PhubQpnRH6 — ABC News (@ABC) July 1, 2026

Momentul nu a durat însă mult. Polițiștii din cadrul unității de intervenție a Poliției din New York urcaseră pe antenă pentru a-i opri, iar imaginile surprinse de camerele video purtate de agenți arată cum unul dintre polițiști îi salută și le spune:

„Ei bine, nu aveți voie să fiți aici.”

Din afara cadrului se aude răspunsul unuia dintre cei doi:

„Suntem logodiți.”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

La scurt timp, cei doi au fost încătușați și coborâți de pe antenă.

Au fost arestați și puși sub acuzare

Poliția din New York i-a identificat oficial drept Angelina Nikolau și Ivan Kuznetsov. Potrivit Associated Press, cei doi au fost puși sub acuzare pentru efracție, punerea în pericol a altor persoane prin imprudență și alte infracțiuni. Nu este clar cum au reușit să ajungă într-o zonă aflată mult deasupra platformelor deschise publicului.

BREAKING: The two people who scaled the Empire State Building with a marriage proposal banner have been ARRESTED and transferred out of Midtown South Precinct with charges.



Arrested:



Ivan Kuznetsov, 32, NJ

Angelina Nikolau, 33, NJ



Charges for both:



Burglary, Reckless… pic.twitter.com/rid2bh9QDn — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) July 1, 2026

Reprezentanții Empire State Building au transmis că acțiunea a fost complet neautorizată și au precizat că, în timpul incidentului, vizitatorii clădirii nu au fost în pericol.

Turiștii au urmărit scena de pe stradă

Cascadoria a atras imediat atenția trecătorilor, care s-au oprit pe trotuarele din jurul Empire State Building și au urmărit întreaga scenă. Un turist venit din Glasgow a declarat că, deși avea bilet pentru platforma de observație, accesul a fost blocat din cauza intervenției poliției.

„E o nebunie, e ca în filme”, a spus acesta.

Nu este pentru prima dată când Empire State Building devine scena unor astfel de acțiuni. De-a lungul anilor, mai multe persoane au încercat să urce ilegal pe clădire sau pe antena acesteia, însă astfel de gesturi se termină aproape întotdeauna cu arestări.

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