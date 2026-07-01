Face milioane de euro dintr-o idee care i-a venit în liceu

La doar 26 de ani, Valentyn Frechka a construit lângă Paris o fabrică-pilot în care frunzele căzute din parcuri și de pe străzi sunt transformate în hârtie și carton. Acum, startup-ul său pregătește o nouă etapă și caută o investiție de aproximativ 8 milioane de euro pentru a-și extinde producția, potrivit StartupCafe.

Povestea Releaf nu a început într-un laborator și nici într-o mare companie. Totul a pornit când Valentyn era elev de liceu, la Kiev. Împreună cu profesoara sa de științe, a încercat să găsească o alternativă la hârtia obținută din lemn. Așa s-a născut ideea folosirii frunzelor uscate, un deșeu pe care orașele îl strâng în fiecare toamnă și pe care, de regulă, îl aruncă.

Astăzi, compania sa colaborează cu municipalități care colectează frunzele și le trimit către punctele Releaf, unde sunt prelucrate și transformate în materie primă pentru fabricarea hârtiei.

Cea mai mare provocare: cum produci tot anul

Ideea părea simplă, însă exista o problemă evidentă: frunzele cad doar câteva luni pe an. Pentru ca fabrica să poată funcționa permanent, echipa Releaf a dezvoltat un sistem prin care materia primă este tratată și depozitată astfel încât să poată fi folosită și în restul anului.

În prezent, fabrica-pilot de lângă Paris produce hârtie și carton folosite ulterior pentru ambalaje, plicuri sau cutii destinate comerțului online.

A luat 2,3 milioane de euro și vrea încă 8 milioane

Până acum, startup-ul a atras 2,3 milioane de euro, în principal prin granturi europene acordate de Consiliul European pentru Inovare și prin programe asociate. Banii au fost investiți în construcția și dezvoltarea liniei-pilot de lângă Paris, în cercetare și în dezvoltarea tehnologiei. Releaf are și mai multe puncte de colectare în diferite orașe, unde frunzele sunt pregătite înainte de a ajunge în unitatea principală de producție.

După ce a demonstrat că tehnologia funcționează, Valentyn Frechka vrea să facă pasul următor. Compania pregătește o rundă de finanțare din partea investitorilor privați și urmărește să atragă aproximativ 8 milioane de euro, bani care ar urma să fie folosiți pentru extinderea capacității de producție și transformarea proiectului-pilot într-o afacere dezvoltată la scară comercială.

Hârtia produsă din frunzele uscate ajunge deja la companii care fabrică ambalaje, iar Releaf colaborează și cu România. Potrivit StartupCafe, unul dintre partenerii companiei este Emblema, un producător român de sacoșe din hârtie. Și, deși locuiește și lucrează în Franța, Valentyn Frechka spune că și-ar dori ca, într-o zi, să poată aplica același model și în Ucraina, inclusiv în proiectele de reconstrucție de după război.

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