Îngrijorat că urma să plece a doua zi spre România, bărbatul a cerut sfaturi celorlalți membri ai comunității.

„Vă salut pe toți! Am întâmpinat o problemă în trafic. Mi-au dat amendă pentru centură, 150 €, plus suspendarea dreptului de circulație pentru 20 de zile. Dacă eu mâine trebuie să plec în România, cum procedez? Am mers la secția de poliție și le-am zis că trebuie să plec mâine și mi-au spus să aștept până mâine-dimineață să se uite șeful pe documente. A mai pățit cineva o situație similară?”, a scris românul pe grupul de Facebook.

Ce i-au răspuns alți români

Postarea a strâns numeroase comentarii din partea unor români care susțin că au trecut prin situații asemănătoare în Grecia.

Un utilizator i-a recomandat: „Mergeți mâine frumos și vă cereți scuze la comandant. Dacă este doar pentru centură (deși nu cred), vă dă permisul. Dacă ați comis și alte contravenții, vă luați șofer.”

Altcineva a comentat: „Plătiți amenda la un oficiu poștal și cu dovada plății vă duceți la ei și îi rugați să vă restituie permisul… Este posibil să-l primiți înapoi!”

Un alt român a relatat o experiență similară: „Da, am pățit eu, dar pentru altă contravenție. Mi-au suspendat permisul pentru 10 zile, m-au purtat pe la poliție de vreo trei ori, am făcut raport, apoi mi l-au dat în ultima zi, după ce le-am prezentat documentele de check-out de la hotel. O să vi-l dea mâine- dimineață. Cu mult sictir… reciproc!”

Au existat și reacții care au atras atenția asupra respectării regulilor de circulație:  „Ghinion de neșansă. Nu era mai simplu să porți centura? Legea e lege.”

„Felicitări pentru postare! Măcar așa, din pățania ta, poate mai învață și alții că regulile din Grecia nu sunt doar de decor și că centura chiar îți salvează… permisul (și viața). Drum bun spre casă, de pe scaunul din dreapta!”, a scris altcineva.

Ce spune legea în Grecia

În Grecia, purtarea centurii de siguranță este obligatorie atât pentru șofer, cât și pentru toți pasagerii, inclusiv cei aflați pe bancheta din spate. 

Obligația este prevăzută de legislația elenă privind circulația rutieră și este prezentată inclusiv pe portalul oficial al Uniunii Europene destinat șoferilor care circulă în statele membre.

În urma modificărilor aduse Codului Rutier elen, sancțiunile au fost înăsprite.

Potrivit informațiilor comunicate de autoritățile elene, șoferul care nu poartă centura riscă o amendă de 350 de euro și suspendarea permisului pentru 30 de zile. 

Dacă un pasager nu poartă centura, acesta poate primi o amendă de 150 de euro, iar șoferul poate fi, la rândul său, sancționat pentru nerespectarea obligației de a se asigura că toți ocupanții autoturismului respectă regulile.

În sezonul estival, controalele sunt frecvente pe rutele folosite de turiștii români, în special în nordul Greciei și în zona punctului de frontieră Promachonas, una dintre principalele porți de acces către Halkidiki și alte destinații de vacanță.

Și o turistă a primit amendă 350 de euro și a rămas fără permis, în Grecia, pentru că nu a purtat centura de siguranță.

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