Mai exact, Bolojan s-a referit în primul rând la faptul că șeful statului a făcut „apel la responsabilitatea partidelor” abia după ce Guvernul a picat la moțiunea de cenzură PSD-AUR. În al doilea rând, Bolojan a criticat faptul că fostul prim-vicepreședinte al PNL, Adrian Veștea, a fost desemnat premier fără ca Nicușor Dan să anunțe conducerea Partidului Național Liberal.

„Ar fi fost de bun augur că, așa cum președintele României a făcut după moțiunea de cenzură apel la responsabilitatea partidelor, și vedem unde am ajuns după asta, ar fi fost de bun augur să facă apelul la responsabilitate înainte de a ajunge la moțiunea de cenzură, pentru că vedeți în ce situație am ajuns. Există un risc, dacă nu facem ceea ce trebuie, pe de o parte să ratezi niște sume importante (n.red. din PNRR), pe de altă parte, că ne place că nu ne place, un guvern interimar nu are forța de a face ceea ce trebuie pentru că are competențele limitate și nu are predictibilitatea de a genera politici de care România are nevoie”, a afirmat Ilie Bolojan în interviul de pe Youtube.

A doua problemă este modul în care s-a procedat când a fost desemnat premier domnul Veștea. Aici, din nou, sunt două aspecte. Unul este, în mod evident, o formulă de de desemnare care încalcă spiritul democrației parlamentare, să desemnezi un om din interiorul unui partid, chiar și prim-vicepreședinte, fără să consulți partidul respectiv. Iar a doua a doua observație, prin această desemnare, practic, se punea în practică o politică contrară deciziilor acelui partid care a hotărât că nu va mai intra într-o coaliție cu PSD. Și această măsură, cu siguranță, n-a fost de natură a crește încrederea dintre PNL și președintele României. Și nici domnului președinte nu cred că i-au făcut bine per ansamblu. Asta este realitatea.

Am avut mai multe discuții după această desemnare și, strict cu colegii la masă, am făcut o scurtă precizare legat de faptul că această desemnare cu siguranță n-a fost cea mai potrivită. Dar, revin, obligația noastră constituțională este să lucrăm și să vedem ce putem face mai departe ca lucrurile să meargă într o direcție bună pentru această țară. Pentru că fiecare dintre noi, partide politice, oameni care sunt pe funcții, președintele României, premierul interimar, avem o răspundere pentru situația asta și trebuie să vedem cum deblocăm lucrurile.

Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură acum două luni, iar România nu are un guvern „plin” de atunci

România este în criză politică din 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. După câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern au început abia pe 18 mai și s-au finalizat pe 4 iunie, când Nicușor Dan l-a nominalizat pe Eugen Tomac. Potrivit Constituției, el avea la dispoziție 10 zile ca să vină în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor pentru votul de încredere. Numai că PNL și USR au anunțat că nu sprijină Guvernul Tomac, iar PSD se pregătea să facă același lucru.

Variantele Eugen Tomac și Adrian Veștea au căzut. PSD l-a propus premier pe Sorin Grindeanu, PNL, USR și UDMR pe Siegfried Mureșan

În acest context, duminică dimineață, 14 iunie, președintele Nicușor Dan a anunțat că Tomac și-a depus mandatul și a propus a doua variantă de premier, pe Adrian Veștea, pe atunci prim-vicepreședinte PNL. Numai că Veștea nu a informat partidul condus de Bolojan că a discutat separat cu președintele României, pentru că șeful statului i-a cerut discreție. Nici Nicușor Dan nu a informat conducerea liberalilor de această mutare.

După 8 zile, pe 22 iunie, Adrian Veștea a mers în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor, dar a picat la vot cu 189 de voturi favorabile, pentru că avea nevoie de 233.

O zi mai târziu, pe 23 iunie, președintele Nicușor Dan a început consultările cu partidele pentru a găsi un premier acceptat de toți. După câteva zile, PSD a venit cu varianta Sorin Grindeanu, președintele partidului, iar PNL, USR și UDMR l-au propus pe Siegfried Mureșan, cu toate că Ilie Bolojan afirmase că PNL este dispus să voteze un guvern minoritar PSD.

Pe 26 iunie, șeful statului a chemat din nou partidele la discuții, dar nu s-a ajuns la niciun rezultat.

Nicușor Dan l-a acuzat pe Ilie Bolojan că blochează formarea unui nou Guvern prin răzgândiri repetate. Cum s-a apărat PNL

În acest context, Nicușor Dan a lăsat de înțeles că premierul demis Ilie Bolojan se opune formării unui Guvern „plin” promițând ceva, dar schimbându-și repetat punctul de vedere.

Mai întâi, pe 25 iunie, Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști dacă Bolojan l-a mințit referitor la susținerea Guvernului Tomac. Iar președintele României nu a negat, răspunzând diplomatic: „Nu o să vă răspund la această întrebare, dar o să vă spun că în momentul în care I-am desemnat pe Eugen Tomac, am avut așteptarea rezonabilă că o să fie o majoritate pentru această nominalizare, că altfel nu aș fi făcut-o”.

Dar pe 26 iunie șeful statului l-a acuzat indirect pe Bolojan de minciună după ce premierul demis a spus că PNL va sustine inclusiv un Guvern minoritar PSD, însă acest lucru nu s-a dovedit în negocierile de la Cotroceni.

„Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”, a transmis Nicușor Dan pe rețelele de socializare.

Replica nu a venit de la Ilie Bolojan în calitate de președinte al PNL, ci de la Siegfried Mureșan: „Partidul Național Liberal nu îl va susține – și nici nu a spus vreodată că îl va susține – pe Sorin Grindeanu ca prim-ministru, cu autonomie totală și fără nicio asumare concretă privind obiectivele guvernării, așa cum a anunțat că își dorește în momentul în care a fost propus de PSD”.

Apoi a venit si Alexandru Muraru, vicepresedinte al PNL, cu un punct de vedere: „Dacă dvs preferați să protejați PSD, nu faceți decât să vă prăbușiți și mai tare în încrederea publică. Ca președinte, trebuie să spuneți ca PSD a demolat guvernul pro-european, a nesocotit protocolul de guvernare, angajamentele externe, programul de reforme și mai ales respectul față de români. Iar dvs nu ați făcut decât să cauționați aceste fapte”.

Astfel, deși a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai, Ilie Bolojan ar putea rămâne premier până în toamnă, după debutul noii sesiuni parlamentare, care începe pe 1 septembrie. Președintele PNL conduce Guvernul din iunie 2025.

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