Protestul a început în jurul orei 20.00, cu aproximativ 200 de participanți, iar numărul acestora a crescut ulterior la circa 300, conform ebihoreanul.ro. La manifestație au participat mulți tineri și familii cu copii, care au afișat bannere și pancarte în apărarea lui Pașca și a activității Asociației Dumbrava.

Pe pancarte au fost afișate mesaje precum „Binele nu trebuie pedepsit!”, „Dumnezeu poartă de grijă”, „Statul îi trimitea pe bolnavi la Dumbrava și tot statul acuză” și „Suntem alături de familia Pașca. Adăpost sigur”. În piață a fost difuzat și un material audio cu mărturii ale unor persoane îngrijite la Dumbrava.

Protestatarii au scandat „Libertate! Libertate!”, „Dumnezeu poartă de grijă! Viorel, nevinovat!”, „Solidari pentru dreptate! Viorel nevinovat!”, precum și „Presa mincinoasă”, „DIICOT, rușine!” și „Justiție, nu corupție!”. Un reporter Euronews România aflat la fața locului a fost huiduit de o parte dintre participanți.

Spre finalul protestului, în jurul orei 21.00, oamenii au rostit în cor rugăciunea „Tatăl Nostru”, sub îndrumarea unui pastor.

Pe lângă pancartele cu mesaje religioase și de susținere pentru Viorel Pașca, unii participanți au fluturat steagul României și steagul SUA, despre care un protestatar a spus că amintește de studenții americani care au fost voluntari la Dumbrava.

Imagine de la manifestația pro-Viorel Pașca la Oradea. Foto: ebihoreanul.ro

Viorel Pașca a fost reținut de DIICOT alături de soție și copii în dosarul azilelor ilegale din Bihor, după ce 401 morți au fost îngropați pe câmp și sute de victime au fost găsite în centre

Reamintim că procurorii DIICOT au făcut marți, 30 iunie, zeci de percheziții în județul Bihor pentru grup infracțional organizat și trafic de persoane și au reușit să destructureze o rețea de azile condusă de bihoreanul Viorel Pașca.

Anchetatorii au probe că azilele din Bihor exploatau vulnerabilitatea a sute de persoane găzduite fără autorizație. În comunicatul oficial, DIICOT a transmis: „Începând din 2020 și până în acest an, un bărbat de 55 de ani a format împreună cu alte persoane o rețea de criminalitate organizată pe criterii familiale, având ca scop obținerea de foloase materiale din exploatarea unor persoane vulnerabile”. Este vorba despre Viorel Pașca.

Mai exact, sub pretextul oferirii de servicii sociale, medicale și de îngrijire, disimulate printr-o asociație umanitară, gruparea a înșelat donatori și instituții, obținând bani din donații, sponsorizări și diverse beneficii sociale ale victimelor, inclusiv pensii, indemnizații de handicap și ajutoare de înmormântare, spun anchetatorii. Asociaţia umanitară se numeşte Dumbrava DPG Dumnezeu poartă de grijă, al cărei lider este Viorel Paşca, au precizat sursele Libertatea.

La perchezițiile din azile au fost găsite sute de victime. Acestea erau ținute într-o stare de dependență și lipsă de autonomie, fără îngrijire medicală, deși sufereau de afecțiuni psihice și alte probleme de sănătate. Mai mult, nu au fost supravegheate corespunzător, iar tratamentele fie nu au fost administrate, fie au fost aplicate incorect sau întrerupt. În plus, îngrijirea s-a făcut de către personal necalificat și insuficient, ceea ce a dus la neasigurarea condițiilor minime pentru protejarea sănătății, demnității și integrității lor, scrie în comunicatul DIICOT.

Mai mult, pe un câmp aflat lângă cimitirul greco-catolic, au fost îngropați 401 oameni care au murit în aceste azile, de-a lungul anilor.

Foarte important, Viorel Pașca nu avea nici acreditare și nici servicii sociale licențiate pentru acele centre, a precizat Ministerul Muncii.

Prejudiciul total estimat depășește 13 milioane de lei, adică aproximativ 2,5 milioane de euro.

În acest context, pe 1 iulie, Viorel Pașca a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT, care au cerut instanței arestarea preventivă pentru 30 de zile.

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