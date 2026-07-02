Unde este interzis fumatul pe plajă în Spania

Regula nu se aplică însă la fel peste tot: în unele locuri, restricțiile vizează doar țigările clasice, în altele, pot fi incluse și țigările electronice. De aceea, turiștii sunt sfătuiți să verifice indicatoarele de pe plajă și regulile locale înainte să își aprindă o țigară.

Barcelona este unul dintre cele mai cunoscute exemple. Autoritățile au interzis fumatul pe toate plajele orașului, după un proiect-pilot făcut în 2021. Interdicția se aplică pe nisip, iar scopul declarat a fost reducerea fumului pasiv și a mucurilor de țigară aruncate pe plajă. Euronews a scris că, în Barcelona, amenda poate fi de 30 de euro, în timp ce în alte municipalități, sancțiunile pot fi mult mai mari.

Mallorca, Ibiza și Menorca, declarate zone fără fum

Reguli similare apar și în Insulele Baleare. Plaje din Mallorca, Ibiza și Menorca au fost declarate zone fără fum. Euronews a notat că, în Baleare, 28 de plaje au introdus astfel de zone, printre care Playa de Talamanca, în Ibiza, Platja Gran, în Menorca, și Sant Joan, în Mallorca.

În Insulele Canare, inclusiv pe insule precum Lanzarote și Gran Canaria, există plaje amenajate ca spații cu aer curat, unde fumatul este restricționat. În Galicia, rețeaua plajelor fără fum este una dintre cele mai extinse din Spania, iar presa spaniolă a scris că regiunea avea peste 240 de astfel de zone.

Și în Andaluzia sau Murcia, regulile diferă de la localitate la localitate. În unele stațiuni, interdicția este aplicată strict. În altele, plajele fără fum au mai degrabă rol de avertisment și educare, fără amenzi aplicate peste tot.

Benidorm militează pentru un stil de viață sănătos

Benidorm, una dintre cele mai cunoscute destinații de vacanță din Spania, a introdus zone fără fum pe plajele Levante și Poniente, în special în spațiile accesibile pentru persoanele cu mobilitate redusă. Autoritățile locale au prezentat măsura ca parte a unei inițiative pentru sănătate și pentru protejarea turiștilor care folosesc aceste zone.

Asta înseamnă că un turist nu trebuie să presupună că regula este aceeași pe toată plaja sau în toată stațiunea. În unele cazuri, interdicția poate viza doar anumite sectoare, iar în altele, întreaga plajă.

De ce au apărut plajele fără fum

Motivul nu ține doar de sănătate. Autoritățile spaniole spun că vor să reducă și poluarea produsă de mucurile de țigară, care ajung frecvent în nisip și în mare. Organizația Mondială a Sănătății a arătat că numărul plajelor fără fum din Spania a crescut puternic în ultimii ani: de la 91 de plaje în 2018 la 525 în 2021. OMS a mai precizat că legislația spaniolă le poate permite autorităților locale să dea amenzi de până la 2.000 de euro pentru fumatul pe plajă.

Și plajele populare din Antalya, Turcia, devin zone fără fum de țigară, o măsură care a intrat în vigoare la 5 iunie 2026. Iar plajele mediteraneene, care atrag milioane de turiști anual, devin tot mai stricte în privința normelor de comportament. Statele-gazdă, sătule de efectele negative ale turismului de masă, impun reguli severe pentru a proteja mediul și pentru a asigura o experiență plăcută tuturor vizitatorilor. Nerespectarea lor îți poate aduce o amendă de până la 60.000 de euro.

Pentru turiștii români care merg în Spania, cel mai important lucru este să nu trateze regula ca pe una generală. Nu este suficient să știe că merg în Barcelona, Mallorca, Ibiza, Tenerife, Gran Canaria sau Benidorm. Contează plaja exactă și regulamentul local, iar indicatoarele de pe plajă sunt esențiale. Mesajele pot apărea în spaniolă, catalană sau engleză, sub formule precum „playa sin humo”, „platja sense fum” sau „smoke free beach”.

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