Imagini din casa în care s-a mutat Ileana Sterp după ce a divorțat de Daniel Aloman: „O am pe mama aproape”

Inițial niciuna dintre părțile implicate nu a confirmat sau infirmat zvonurile, însă recent Ileana Sterp a făcut lumină și a dezvăluit că a divorțat de bărbatul alături de care are doi copii.

„În ultima perioadă am primit foarte multe întrebări despre viața mea personală și cred că este momentul să clarific acest aspect. Da, este adevărat. Eu și soțul meu mergem pe drumuri separate. Vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru faptul că îmi respectați intimitatea. În acest moment nu îmi doresc să ofer mai multe detalii și sper să imi fie respectată această alegere”, a scris sora lui Culiță Sterp pe Instagram.

În luna martie a acestui an, fanii pe care Ileana Sterp îi are în mediul online au întrebat-o pe aceasta dacă s-a despărțit de Daniel Aloman, deoarece ea și-a cumpărat o nouă casă și apărea tot mai rar alături de soțul ei.

„Nu m-am despărțit de soțul meu, suntem în continuare o familie. El vine doar în weekend acasă, pentru că așa este job-ul lui, este mai mult în deplasare. Într-adevăr, am avut niște momente mai grele, dar nu nici vorbă despre divorț”, spunea la vremea respectivă Ileana Sterp.

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Tot atunci, sora lui Culiță Sterp dezvăluia și de ce și-a cumpărat o nouă casă.

„O casă, un vis. Eram mică atunci când intram în această încăpere, modificată între timp de noi, ca să mănânc o pancovă de la tanti Vuca, vecina noastră. Soțul dânsei, Angheluț, era un om mai rece și nu se întâmpla des să intru în curte, dar ne vedeam zilnic la poartă. S-au stins din viață acum mulți ani, iar casa a rămas goală. Acum este casa mea. Cine ar fi crezut?

Am început reabilitarea și suntem în plin șantier, urmează să finalizăm fațada și interioarele, apoi trecem la mobilier. Ne-am mutat la țară ca să fiu mai aproape de familia mea. Soțul meu oricum era plecat mereu cu serviciul. În Sebeș o aveam pe soacra mea, cu care mă înțeleg foarte bine și mă ajuta, dar aici, la țară, o am pe mama aproape, care stă lângă mine, și pe frații mei”, mai afirma Ileana Sterp în luna martie.

Iată că lunile au trecut, iar ceea ce fanii afirmau încă de atunci s-a adeverit: Ileana Sterp și Daniel Aloman au divorțat!

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