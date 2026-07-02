Cod portocaliu de furtuni puternice în mai multe regiuni

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare meteorologică Cod portocaliu, valabilă în intervalul 2 iulie, ora 10:00 – 3 iulie, ora 03:00, pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Moldovei, Dobrogea, nordul, centrul și estul Munteniei. Potrivit meteorologilor, în aceste regiuni sunt prognozate fenomene de instabilitate atmosferică accentuată.

„În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Moldovei, Dobrogea, nordul, centrul și estul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, vijelii puternice cu rafale de 70…90 km/h și izolat de peste 100 km/h, grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2…4 cm) și frecvente descărcări electrice. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25…40 l/mp și pe arii restrânse de peste 50…60 l/mp”, transmite Administrația Națională de Meteorologie.

Harta județelor afectate de codurile galben și portocaliu de furtuni, în 2 și 3 iulie 2026. Sursa foto: ANM

Cod galben de ploi și vijelii în Oltenia, Muntenia și Moldova

Tot în intervalul 2 iulie, ora 10:00 – 3 iulie, ora 03:00, este în vigoare o avertizare Cod galben pentru Oltenia, sudul și estul Moldovei, vestul și sud-vestul Munteniei.

Meteorologii anunță averse torențiale, vijelii și căderi de grindină.

„În Oltenia, sudul și estul Moldovei, vestul și sud-vestul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat de peste 80 km/h), frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30…40 l/mp”, potrivit ANM.

Un nou cod galben de furtuni intră în vigoare vineri

Meteorologii au emis și o nouă atenționare Cod galben, valabilă în intervalul 3 iulie, ora 10:00 – 4 iulie, ora 10:00, pentru Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea.

„Vineri (3 iulie) vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…40 l/mp”, au transmis meteorologii.

Județele afectate de codul galben de furtuni în 3 și 4 iulie 2026. Sursa foto: ANM

Cod galben de caniculă în Moldova și Transilvania

Separat, ANM a emis o atenționare meteorologică Cod galben de caniculă pentru cea mai mare parte a Moldovei și a Transilvaniei, valabilă în intervalul 2 iulie, ora 10:00 – 2 iulie, ora 21:00. Potrivit meteorologilor, valul de căldură persistă în aceste regiuni, iar disconfortul termic va rămâne ridicat.

„Joi (2 iulie) valul de căldură va persista, iar în cea mai mare parte a Moldovei și a Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 30 și 34 de grade”, precizează Administrația Națională de Meteorologie.

Vezi și prognoza actualizată de ANM pentru următoarele 4 săptămâni, până pe 27 iulie

Bucureștiul a intrat sub Cod portocaliu de furtuni

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în intervalul 2 iulie, ora 10:00 – 3 iulie, ora 10:00, vremea va fi instabilă în Capitală, cele mai intense fenomene fiind așteptate după-amiaza și pe timpul nopții. „Vremea va fi instabilă și mai ales după-amiaza și noaptea vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse torențiale și importante cantitativ (20…30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii puternice (rafale de 60…80 km/h) și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade, iar cea minimă va fi de 17…18 grade”, transmite Administrația Națională de Meteorologie.

Meteorologii precizează că, în intervalul 2 iulie, ora 10:00 – 3 iulie, ora 03:00, municipiul București se află sub Cod portocaliu pentru averse torențiale importante cantitativ, vijelii puternice, grindină de medii și posibil mari dimensiuni și frecvente descărcări electrice.

Pentru intervalul 3 iulie, ora 10:00 – 4 iulie, ora 10:00, ANM anunță că vremea va rămâne în general instabilă în Capitală. „Vremea se va menține în general instabilă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și mai ales după-amiaza și noaptea vor fi averse torențiale (5…15 l/mp și izolat peste 20 l/mp) și frecvente descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în timpul ploilor (viteze de 50…60 km/h). Temperatura maximă va fi de 29…30 de grade, iar cea minimă de 17…18 grade”, potrivit prognozei speciale emise de meteorologi.

După expirarea Codului portocaliu, municipiul București va intra sub o atenționare Cod galben, valabilă în intervalul 3 iulie, ora 10:00 – 4 iulie, ora 10:00. Avertizarea vizează instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie.

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