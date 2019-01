Seara începe cum nu se poate mai bine la „Ultimul Trib” pentru echipa roşie, formatã din Alex, Nelly şi Mircescu, care îşi vor petrece noaptea la vila de lux, profitând de tot rãsfãţul oferit de acel loc, datoritã lui Alex, care a câştigat proba Cãpitanilor, în vreme ce Lola este nevoitã sã îşi ispãşeascã pedeapsa şi sã doarmã singurã pe o plajã pustie, fãrã mâncare, într-o noapte destul de friguroasã.

„Am stat singurã pe o insulã pustie. Am demonstrat cã pot sã stau nemâncatã atâta timp, mi-am demonstrat mie, în primul rând, mai ales cã eu sunt o gurmandã, pentru mine cea mai mare satisfacţie e sã mãnânc!”, a povestit ea la testimonial.

„Am învãţat aici sã mã bucur sincer pentru alţii şi sunt atât de fericitã!”, a completat ea.

Din pãcate, faptul cã îşi petrece noaptea pe insula pustie este cea mai micã problemã pentru Lola, care începe sã se resimtã serios dupã o accidentare mai veche.

„Acum o sãptãmânã, dupã proba cu colacii, am simţit o mare durere. Am crezut cã e ceva de moment, însã astãzi a revenit şi nu pot sã îmi controlez mâna, am o durere insuportabilã!”, a povestit aceasta.

Concursul însã merge mai departe pentru cele douã echipe, astfel cã în aceastã searã, Lemurii şi Crocodilii vor lupta din rãsputeri sã câştige jocul de Salvare. Competiţia va mobiliza câte patru concurenţi din fiecare echipã, astfel cã nici nu se va pune problema menajãrii Lolei, pentru cã în prezent echipa Crocodililor mai are doar patru concurenţi.

