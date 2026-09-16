Rușii au atacat cu drone și au distrus două depozite asociate soților Zelenski

Rușii au luat la țintă miercuri proprietăți asociate soților Zelenski, distrugând un depozit al companiei media Kvartal 95, co-fondată de președintele ucrainean pe vremea când era actor, și un depozit al Fundației Olena Zelenska.

„Am pierdut un mare număr de decoruri, costume și obiecte care timp de 20 de ani au făcut parte din concertele noastre, din emisiunile noastre televizate, din filmele și serialele noastre”, a anunțat Kvartal 95 după incendiul provocat de o dronă rusească la depozitul său.

Atacul nu s-a soldat cu victime pentru că depozitul fusese evacuat. „Armele rusești pot distruge proprietăți, dar nu pot să ne oprească. Continuăm să lucrăm, să scriem glume și să-i ajutăm pe apărătorii Ucrainei”, dau asigurări reprezentanții Kvartal 95, precizând că își mențin organizarea unui spectacol caritabil prevăzut la jumătatea lunii octombrie.

Societatea de producție Kvartal 95 a fost fondată în 2003 de Volodimir Zelenski și de frații Boris și Serhii Șefir, toți originari din Krivîi Rîh, oraș din centrul Ucrainei.

Kvartal 95 a produs în principal serialul „Servitorul Poporului” (2015-2019), în care Volodimir Zelenski joacă rolul unui simplu profesor de istorie care devine subit președintele Ucrainei. Acest serial foarte popular a asigurat practic ascensiunea sa politică, transmite AFP.

Pe lângă depozitul societății Kvartal 95, rușii au atacat și au distrus un centru umanitar al Fundației Olena Zelenska, scrie Ukrainska Pravda.

„În această dimineață, un atac efectuat de ruși a distrus complet depozitul nostru din Kiev. A ars din temelii. Cel mai important este faptul că nimeni nu a fost rănit. Mulțumim unităților din Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei care au intervenit la fața locului”, a afirmat Fondul Olena Zelenska într-un mesaj postat pe Facebook.