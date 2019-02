Mama lui Andrei Tinu, reacţie dură ce fosta noră a acuzat-o că i-a luat banii

„Să-i fie rușine, cu R mare, deci, nu, n-am crezut c-o să se ajungă până aici. Deci, nu am crezut. Ea nu știe ce înseamnă pantofior, body, detergent. Nu știe ce înseamnă nimic. Eu am mesaje de la mama ei, iar bona a fost aici. Eu aveam nevoie de banii cui… ai bonei care îi plătea 15 milioane? Din banii pe care ea îi lua de la stat pentru băiețel. La fată nu a avut nicio bonă. Bona 24 din 24 am fost eu. Eu am primit după incidentul de la Viena o mie de lei. Mi-a spus, vezi că ți-am trimis o mie de lei, există aceste mesaje. Pentru ce? Păi, poate ai nevoie… n-am nevoie, eu mă descurc. Să le iei ceva la copii de Moș Nicolae. Se poate așa ceva? Să-i fie rușine! Deci, să-i fie rușine! Nu se poate așa ceva. Eu am mesaj de la mama ei, care mă ruga să nu primesc această bonă care este o psihopată, o nenorocită care și-a lăsat doi copii. Cum să aibă ea grijă de copii?”, a spus Emilia Iucinu.

Zilele trecute, Emilia Iucinu, mama lui Andrei Tinu, a scos la iveală detalii incredibile despre mariajul fiului ei, dar și despre relația pe care aceasta a avut-o cu nora sa.

Andrei Tinu, fiul regretatului jurnalist Dumitru Tinu, s-a separat de partenera sa de viață, Alberta, împreună cu care are doi copii. După ce s-a aflat de despărțirea lor, Andrei Tinu și-a acuzat fosta parteneră de viață de infidelitate. La rândul ei, Alberta a afirmat că Andrei a fost cel care a înșelat. Nu mai este cale de împăcare între cei doi. Andrei Tinu a oferit detalii despre divorț. Acesta a mărturisit că divorțul va avea loc în instanță, nu la notar, dat fiind că el și fosta sa parteneră de viață nu au reușit să se înțeleagă pe cale amiabilă.

