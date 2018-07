Marina Almășan și-a suspus părinții în copilărie la tot felul de provocări, mai ales că la vârsta de 5 ani a alertat poliția pentru o presupusă bombă. Ulterior, ea a conștientizat regulile casei și s-a obișnuit cu rigorile impuse de părintele ei. Chiar a încercat, pe cât posibil, să le respecte. Prezentatoarea emisiunii “Femei de 10, Bărbați de 10” și-a pus în valoare feminitatea în adolescență, dar nu pentru că a simțit nevoia unei schimbări, ci pentru a nu face notă discordantă.

Sandalele cu toc și scandalul monstru

Vedeta TVR 2 își amintește că momentul în care a purtat, pentru prima dată, încălțăminte cu toc mic a fost unul memorabil. Și asta din cauza tatălui său care nu a fost de acord cu așa ceva. Acesta s-a opus vehement, chiar dacă Marina o avea de partea ei pe mama sa.

“Țin minte că prima mea pereche de sandale cu toc de 3 cm mi-a fost cumpărată pe șest de mama când aveam 14 ani. Și în momentul în care tata m-a surprins probându-le în oglindă, a ieșit un scandal monstru! Asta a fost povestea primelor mele perechi de sandale”, ne-a spus Marina Almășan.

S-a împrietenit cu machiajul în liceu

În adolescență, Marina Almășan a devenit ceva mai atentă cu imaginea ei. Observând că a intrat în colimatorul colegilor, aceasta a început să petreacă mai mult timp în fața oglinzii înainte de a pleca la școală. “După aceea, când au început să apară curtezanii, așa prin liceu, am început și eu să fiu așa mai atentă, să mai pun câte un creion dermatograf la ochi, să mă mai dau discret cu un ruj roz, dar nu am fost niciodată exagerat de aranjată, am fost întotdeauna în limite normale”, a conchis prezentatoarea TV.

Video: Cosmin Nistor

