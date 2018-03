Meryl Streep, nominalizată la Oscarul pentru cea mai bună actriță în 2018

Meryl Streep a fost nominalizată la Oscarul pentru cea mai bună actriță într-un rol principal pentru apariția în filmul ”The Post”. Aceasta este a 21-a nominalizare pentru actrița care deține recordul în acest sens.

Filmul The Post în care Meryl Streep joacă rolul principal și care este regizat de Steven Spielberg, mai este nominalizat și pentru cel mai bun film.

Rolul lui Meryl Streep, nominalizată la premiul Oscar 2018 pentru cel mai bună actriță

În The Post, Meryl Streep joacă rolul lui Katharine Graham, prima femeie care conduce o publicație majoră din Statele – The Washington Post. Cu ajutorul editorului Ben Bradlee, Graham încearcă să colaboreze cu The New York Times pentru a expune o masivă acoperire a secretelor guvernamentale care se întinde pe trei decenii și patru președinți americani. Împreună, ei trebuie să-și depășească neînțelegerile, deoarece își riscă cariera – și poate chiar libertatea – pentru a aduce la lumină adevăruri îndelungate îngropate.

Părerea criticilor despre Meryl Streep în rolul lui Katharine Graham din filmul ”The Post”

”Când Meryl Streep a fost distribuită în rol, trebuie să recunosc că am fost un pic de nervos. Nu pentru că Streep nu este grozavă – este doar că a fost poate prea bună în ultimii ani, jucând o mulțime de personaje mari în filme mici. Totul a început să arate ca Meryl pastiche. Nu știu dacă e vina ei sau vina diverșilor regizori, dar indiferent de cauza, am fost îngrijorat că The Post ar putea fi o altă vitrină pentru Madam Streep, mai degrabă decât Meryl Streep. Am greșit să fiu îngrijorat.

Performanța ei în film, în timp ce este manierată și tehnică, este atent formată și specifică. Prin ea, vedem tot conflictul lui Graham, ezitarea ei, tristețea ei și singurătatea ei. Streep joacă decizia pe care a luat-o Graham cu – precauția,nevoia de a convinge, consecințele nervoase – cu o precizie de expert. Este o performanță foarte bună a lui Meryl Streep, care îi oferă lui Graham tot felul de umanități subtile. Ceea ce este foarte potrivit, având în vedere că ea este esența psihologică a întregii întreprinderi”, scrie criticul Richard Lawson în Vanity Fair.

Există însă și voci care spun că deși este indiscutabil o actriță foarte bună, am avut parte de prea mult Meryl Streep la Oscaruri și această performanță nu este cea mai bună a ei. Totuși, o părere generală este că Streep a fost uimitoare în rolul lui Graham, iar filmul The Post este probabil cel mia bun al lui Spilberg de la Munich încoace.

În ce filme a mai jucat Meryl Streep, nominalizată la Oscarul pentru cea mai bună actriță

Meryl Streep, cea mai talentată actriță a Americii, așa cum este supranumită datorită numeroaselor nominalizări la Oscar – 21-, a debutat pe marile ecrane în filmul ”Julia”, în 1977. Doar doi ani mai târziu a primit prima nominalizare la Premiile Oscar, pentru performanta din filmul ”The Deer Hunter”.

Meryl Streep a câștigat doar de trei ori mult râvnitul premiul Oscar: în 1980 pentru rolul său secundar din filmul „Kramer contra Kramer”, în 1983 pentru rolul principal din filmul ”Alegerea Sofiei” și în 2012 pentru cea mai bună actriță în rol principal, în filmul ”Doamna de fier”, unde a interpretat-o pe Margaret Thatcher.

Pe lângă filmele ce i-au adus premii la Oscar, ea mai jucat în comedia romantică „Manhattan” (1979), regizată de Woody Allen, şi în drama istorică „Iubita locotenentului francez/ The French Lieutenant’s Woman”, regizată de Karel Reisz în 1981. A interpretat rolul unei activiste sindicaliste în „Silkwood” (Mike Nichols, 1983) şi rolul Taniei Blixen în epicul „Departe de africa/ Out of Africa”, regizat de Sydney Pollack în 1985. A jucat primul rol de comedie în filmul „Diavoliţa/ She-Devil” (1989) al regizoarei Susan Seidelman, iar în 1992 a oferit publicului o nouă interpretare senzaţională în „Tinereţe veşnică/ Death Becomes Her”, regizat de Robert Zemeckis.

Anul trecut Meryl Streep a primit cea de-a 20-a nominalizare la categoria ”cea mai bună actriță” pentru rolul său din filmul ”Florence Foster Jenkins”

În ultimii ani, a apărut în filme precum „Ţinutul din mijlocul verii/ August: Osage County” (John Wells, 2014), musicalul „În inima pădurii/ Into the Woods” (Rob Marshall, 2014), westernul „The Homesman” (Tommy Lee Jones, 2014) şi „Ricki and the Flash” (Jonathan Demme, 2015), „Suffragette” (2015) și ”Florence Foster Jenkins”.

Lucruri pe care nu le știai despre Meryl Streep, nominalizată la Oscar 2018 pentru cea mai bună actriță

Așadar, din totalul de 20 de nominalizări pentru premiile Academiei Americane de Film, 16 sunt pentru categoria „cea mai bună actriță în rol principal” și doar patru pentru categoria „cea mai bună actriță în rol secundar”

Ea a primit cu opt nominalizări mai mult decât Katharine Hepburn și Jack Nicholson, care se situează la egalitate pe locul al doilea în acest „clasament” al nominalizărilor.

După 40 de ani de carieră, Meryl a pozat pentru prima dată pe coperta Vogue la vârsta de 62 de ani în 2012. Ea a glumit la vremea respectivă că este „ceamai bătrână persoană din lume” care a făcut acest lucru.

Ea a povestit că a crezut în urmă cu 20 de ani că actoria a devenit un capitol încheiat din viaţa ei profesională. Și asta, pentru că a primit trei roluri de vrăjitoare, după ce împlinise vârsta de 40 de ani.

Meryl Streep este căsătorită de 40 de ani cu sculptorul Donald Gummer și au împreună patru copii, Grace Jane, Louisa Jacobson, Mary Willa și Henry

Ce șanse are Meryl Streep, să câștige Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în 2018

Potrivit caselor de pariuri, veterana Meryl Streep are ultima șansă să câștige al patrulea premiu Oscar din carieră, după 21 de nominalizări.

Casa de pariuri Gold Derby i-a dat o șansă la pariuri de 80/1 pentru câștigarea statuetei, toate celelte patru nominalizate fiind cotate mai bine.

Ce alte actrițe sunt nominalizate la Oscarul pentru cea mai bună actriță într-un rol principal în 2018

Memebrii Academiei Americane de Film au anunțat pe 23 ianuarie lista nominalizarilor la Premiile Oscar 2018.

Concurentele lui Meryl Streep pentru trofeul de cea mai bună actriță în rol principal sunt:

Sally Hawkins, „The Shape of Water“

Frances McDormand, „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“

Margot Robbie, „I, Tonya“

Saoirse Ronan, „Lady Bird“

Libertatea.ro va avea LIVE TEXT de la Gala Premiilor Oscar 2018, care va avea loc duminică 4 martie la Dolby Theater din Los Angeles.