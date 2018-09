Mesajul manelistului Adrian Caval, cel care a cântat împotriva Diasporei. „Își mai bagă și Satana coada” | VIDEO

O înregistrare în care doi maneliști înjură Diaspora, la o petrecere la care a participat și Niculae Bădălău (PSD), a stârnit mare vâlvă. Cei doi maneliști care au cântat împotriva Diasporei, la petrecerea la care a fost și Niculae Bădălău, sunt Adrian Caval și Măru din Chitila. Înregistrarea fost făcută publică de un deputat USR.

Cel care cântă i s-a adresat lui Bădălău: „Nu e porno, e un pic deplasat așa, că și ei au zis m**e PSD, să cântăm și noi ceva'. Apoi, solistul începe să cânte: „Să vină Diaspora, că noi ne p***m pe ea'.

Acum, Adrian Caval, unul dintre cei doi maneliști care au cântat la petrecerea respectivă, și-a cerut scuze public față de românii din Diaspora pe care i-a jignit.

„Omul e supus greșelii! Nu sunt un oarecare. Am un nume în lumea muzicii de petrecere. De cele mai multe ori compunem pe moment. Așa cum am făcut și la această petrecere privată. Nimic INTENȚIONAT. Inspirație de moment! Deși nu fac POLITICĂ, mă inspiră subiectele de moment. Nu așa gândesc și simt când e vorba de semenii mei. Fac această meserie de 30 de ani și nu am deranjat pe nimeni cu vorbele și cântecele mele. De data aceasta din prea mult exces de zel am COMIS-O. Eu nu sunt așa, dar cateodată își mai bagă și SATANA coada.

Sunt un om cu frica lui Dumnezeu, am o familie frumoasă și cu aceste vorbe i-am supărat și pe ei. Sunt mulți oameni pe care i-am supărat, dar fără voie și neintenționat. Știu că scuzele nu își mai au rostul după asemenea gafă, dar am fost pus la zid și judecat ca ultimul criminal. Regret!!!! Vorbele pe care le-am spus nu au fost gândite… cuvintele sunt de prisos. Dumnezeu îmi este martor că nu gândesc așa!!

Știu că românii din străinătate sunt oameni chinuiți, oameni care și-au lăsat familiile în stradă și trudesc pentru a oferi copiilor și familiilor un trai mai bun, un trai pe care nu îl pot oferi muncind în România. Asta făceam și eu în acea seară, cîștigăm un ban pentru familia mea.

ÎN MOD SPECIAL CER SCUZE ROMÂNILOR DIN DIASPORA!!! ȘTIU CĂ MĂ VEȚI ÎNȚELEGE! MĂ PLEC ÎN FAȚA VOASTRĂ, OAMENI MINUNAȚI! DOAMNE AJUTĂ!„, a scris Adrian Caval pe contul său de socializare.

