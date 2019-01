Libertatea: De la „Românii au talent” la „Ferma”, de la paiete și sclipici și tocuri la glod și la cizme de cauciuc… Cum ai primit schimbarea și cum te-ai adaptat la ea?

Mihaela Rădulescu: Haha, foarte bine punctat contrastul. Doar că n-avem glod, ci zăpadă, mai multă decât ne-am fi dorit. Iar cizme de cauciuc nu e cazul să port. Voi v-ați obișnuit cu „Ferma vedetelor”, dar la noul format, lucrurile stau mult mai diferit. Dueluri sportive, reguli schimbate, finalitate diferită, sarcini zilnice absolut inedite. Am ridicat mănușa asta cu mare curiozitate și după o lună de filmări, nu-mi pare rău deloc. E o aventură zilnică, e un mix de emoții, e viață la extrem… În ce mă privește, nu există absolut nici o diferență de abordare între „Fermă” și „Românii au talent” – eu sunt aceeași, îmi fac meseria cu aceeași tenacitate, doar am schimbat decorul, hainele și o parte din echipă. Ador să muncesc, iar un reality-show chiar nu mai prezentasem până acum. Cât despre stil, nu am renunțat la el, dimpotrivă! Aveți acum ocazia să-mi vedeți și colecția de cizme și bocanci, după ce am tot venit pe tocuri. La fel și la ținute, veți fi uimiți, dar n-am renunțat la ce-mi place să port, la stilul care mă reprezintă.

Dacă ai fi primit propunerea de a întră în „Fermă”, nu de-a o prezența, ai fi luat în considerare oferta?

Nu. Eu sunt om de televiziune, nu artist sau.. persoană publică și-atât. Meseria mea e să prezint.

Văzând condițiile, crezi că ai putea trăi la fermă?

Când ești în afară situației, ți se pare că e simplu, cumva. Și că tu ai putea sigur, tot, orice. Dar nu e la fel când experimentezi pe propria piele, pe emoțiile, dorurile, lipsurile, îndoielile tale. Habar n-am cât de departe aș fi mers și rezistat în Ferma' asta nouă, dar știu că au fost câteva probe extreme la dueluri, unde nu îmi imaginez cum aș fi putut câștiga…

Ai vreun pic de „experiență” la țară?

N-am absolut nicio conexiune cu viața la sat, n-am avut pe nimeni în familie pe la țară. Dar am trăit în mijlocul orașului Piatra Neamț la casă cu curte, livadă, grădină de legume, flori, ba chiar și câteva găini, la un moment dat. Știu să fac mai orice într-o gospodărie, eram un copil foarte curios și muncitor, dar nu e cazul să aplic amintirile mele din copilărie… la „Ferma” de acum. Totul e așa de diferit față de ce va imaginați… Abia aștept să simțiți și voi noul început!

Condițiile în care stai acolo sunt mult diferite de cele ale concurenților din Fermă?

Condițiile mele de lucru nu se compară cu greul îndurat de concurenți. Nici o legătură! Sincer, îmi lipsesc doar oamenii mei dragi. Nimic altceva. Eu îmi fac meseria în continuare, nu mai debutez.. O schimbare majoră e doar mașina cu care merg la muncă în multe zile – un 4×4 cu utilaj de deszăpezire. Nu puteam ajunge altfel în „Fermă”, a nins fără oprire 5 zile. Sunt condiții extreme de muncă, mai cu seamă legate de zăpadă, frig și ore de program, dar bucuria mea, cheful meu de muncă și de viață sunt exact aceleași.

Câte săptămâni vei filma și cât de des ți-ai propus să mergi acasă, la Monaco, în acest timp?

Sunt 3 luni de muncă în care nu avem nici o zi liberă, se filmează zilnic. Am un partener grozav, mentorul concurenților, un specialist în tehnici de supraviețuire, provenit din lumea armatei – Cristi Bozgan. Avem fiecare altă treabă cu concurenții, dar facem și echipa în momentele-cheie. Nu a existat un astfel de personaj în nici o „Fermă” până acum. Nu mi-am făcut planuri de plecare, dar am organizat venirea lui Ayan și a lui Felix aici, câteva zile, în fiecare luna.

Ai câteva săptămâni de regim intensiv românesc: slană, ceapă, brânză grasă, dulciuri ca la bunica… Primești împăcată câteva kilograme sau vei trage tare să nu se pună nimic din toate bunătățile astea?

Recunosc cinstit că mi-a fost poftă de mâncare românească, așa că am gustat din toate, dar am o măsură. Țin prea mult la sănătate și condiție fizică, așa că primul lucru pe care l-am cerut colegilor din PRO TV pentru cele 3 luni de muncă a fost… amenajarea unei minisăli de sport pentru mine. S-au organizat imediat și am tot ce-mi trebuie. În fiecare dimineață, înainte de orice, îmi fac programul personal și apoi… viața e frumoasă, chiar și în condiții extreme!

Sezonul patru din „Ferma” aduce un nou început. 18 concurenți sunt pregătiți (sau așa consideră ei) pentru momente de neuitat, surprize, tensiune, lacrimi și râsete în vârful muntelui, în zăpadă, într-o micro societate pe care trebuie să și-o construiască singuri.

Este vorba despre Brigitte Năstase, Geanina Ilieș, Otilia, Carmen Negoiță, Claudia Pavel, Diana Belbiță, Ioana Filimon, Otniela Sandu, Ame Călin, Cătălin Moroșanu, Emil Rengle, Florin Pastramă, Jorge, Kamara, Marius Crăciun, Remus Boroiu, Silviu Țolu și Vali Bărbulescu. Toți au intrat în „Fermă” cu motivații diferite, însă toți și-au propus să câștige premiul în valoare de 50.000 de euro.

