„La un moment dat, una îmi scrie pe Facebook. Cât o ai? Și eu îi scriu înapoi: 21. Și de atunci au început miștourile cu #21. Găsiți mii de articole. Vreau să fac și o melodie cu #21.”, a spus Mihai Trăistariu, la Agenția Vip.

În cadrul aceluiași interviu, interpretul a dezvăluit care a fost cea mai sumă primită pe un conecrt. „În 2006 când am fost la Eurovision, piesa Tornero ajunsese hit internațional. Au vrut să cânt la Atena la Revelion. Am avut și în România trei concerte de la 8,9,10 și am fugit și la Atena la unu noaptea. Am câștigat 31.000 de euro într-o noapte”, a mai spus Mihai Trăistariu.

După ce zilele trecute a declarat că s-a retras de la Eurovision România 2019, Mihai Trăistariu vine cu un anunț șocant. Artistul s-a înscris în selecția Eurovision 2019 pentru Belarus.

