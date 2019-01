Monica Anghel, mărturisiri emoționante despre familie și viața de artist

„Eu am început să cânt în urmă cu 33 de ani, aveam 14 ani atunci. De atunci am început să cânt… Familia m-a susținut foarte mult. Eu provin dintr-o familie de artiști. (…) Fiul meu este pasionat de echitație. Este extraordinar de talentat la desen și la modelaj. E micuț încă, are 8 ani, are toată viața înainte”, a spus Monica Anghel pentru Antena Stars.

În ultima perioadă, Monica Anghel s-a transformat total, după ce a slăbit aproape 30 de kilograme. Artista a povestit că a ținut dietă și a apelat la un nutriționist. A ținut un regim personalizat care a ajutat-o să scape de kilogramele în plus dintr-un motiv bine întemeiat. În 2017, Monica Anghel a suferit o intervenție chirurgicală la coloană. Binecunoscuta artistă a mărturisit că s-a temut că nu va mai putea merge vreodată.

