Oana Lis: „Oare cum sunt eu de fapt, frumoasă sau urâtă, proastă sau inteligentă?!?”

Într-o postare pe care a făcut-o pe contul său de socializare, Oana Lis a mărturisit că a primit mesaje pe internet care au pus-o pe gânduri.

„Mă gândeam aseară, după ce am primit pe Instagram 7 comment-uri drăgute și unul urât, în care mă jignea cineva… mă gândeam oare cum sunt eu de fapt, frumoasă sau urâtă, proastă sau inteligență!?… Pentru că unii mă văd într-un fel, iar alții în alt fel total opus (bine, majoritatea nu mă cunosc personal..).

Deși eu sunt o singură persoană, the one and only!? și nu pot fi în o mie de feluri!!!… Așa că mi-am dat seama că are sens ce învăț eu la psihologie că unele părți din oamenii din jur sunt proiecții ale noastre!!!… Deci,dragii mei, dacă mă vedeți mișto și interesantă…e pentru că asta e și în voi!…Iiar dacă mă vedeți urâtă și incultă…pe același principiu…asta e și în voi!!!….?????.

Se spune că fiecare persoană din viața noastră este o oglindă pentru noi înșine. Că tot ceea ce admirăm sau, din contră, displăcem la alții, se află și în noi!!!! Așa că admite că ceea ce vezi în alții este un indicator pentru a te uita în interiorul tău!!!”, a scris Oana Lis.

Citește și: Un infractor căutat de autoritățile române a fost descoperit în California, unde se dădea preot! El încasa 3.000 de dolari lunar pentru munca sa