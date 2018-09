Oana Roman, despre fiica sa la grădiniță. „Sunt o norocoasă”

„Orele de desenat și colorat continuă pentru ea și acasă! E mereu înconjurată de cărți și de creioane! Azi a fost prima zi de grădiniță din noul an! Bine, ea nu a făcut pauză la grădi pe vara decât când am fost plecați în vacanță! În rest are atâta dorință și bucurie când merge la grădiniță, încât s-ar duce și în weekend.

Sunt o norocoasă! Isa nu a plâns nici un pic când am dus-o la grădiniță acum 2 ani , s-a integrat imediat și a evoluat fantastic! Mi-am dorit să am un copil bun și vesel ! Am primit mai mult decât mi-am imaginat și mă gândesc că tot binele pe care l-am facut în viața mea, s-a întrupat în această fetiță minunată!”, a precizat Oana Roman.

Oana Roman este fiica fostului premier al României, petre Roman, și a Mioarei Roman. Oana Roman este căsătorită cu Marius Elisei, din mariajul celor doi rezultând o fetiță, Maria Isabela.

