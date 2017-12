Oana Roman petrece Revelionul cu mama ei. „Nu vreau să stea tot singură”

Oana Roman va petrece noaptea dintre ani alături de mama sa, Mioara Roman, care, de Crăciun, a fost singură.

Oana Roman nu vrea să-și lase singură mama, Mioara Roman, care este executată silit din cauză că nu a plătit utilitățile la vila în care locuia. Vedeta a dezvăluit că va petrece Revelionul cu Mioara Roman, care în toamna acestui an a fost călcată de hoți.

Oana Roman a vorbit despre mama sa, dar și despre planurile pe care le are în viitor la emisiunea „Star Matinal”, de la postul de televiziune Antena Stars.

„A fost un an bun, am două proiecte noi şi importante, am avut doar probleme de sănătate, dar a fost un an bun. Vreau un an la fel de bun ca asta care tocmai a trecut. Şi îmi mai doresc resurse să pot călători mai mult fiindcă în acest an am avut o singură vacanţă, în Turcia.

De Revelion lucrez, o să vină şi mama cu mine, mergem la o petrecere în stil grecesc. După data de 4 ianuarie vrem să ajungem la munte. De Crăciun mama a stat singură, de Revelion nu vreau să stea tot singură, vreau să vină să petreacă cu noi. Mama a avut probleme, mai sunt încă lucruri de rezolvat, dar cred că în timp vom trece peste ele”, a declarat Oana Roman.