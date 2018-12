Cele mai bune orchestre profesioniste din marile orașe ale României, inclusiv din Capitală, au în palmares succese notabile pe scenele internaționale, apariții pe scene din Europa, Asia sau America de Sud, dar niciodată până acum în Statele Unite ale Americii.

Pentru prima oară, Orchestra Națională Simfonică a României, formată din cei mai valoroși membri ai mai multor generații de absolvenți ai Orchestrelor Naționale de Tineret, a primit invitația de a efectua un turneu în America! Orchestra îl va avea la pupitru pe Cristian Măcelaru, dirijor aflat în plină ascensiune internațională, cu o bogată activitate concertistică pe marile scene ale lumii. Solist va fi Adrian Ioniță.

Orchestra Națională Simfonică a României, în premieră peste Ocean! Muzicienii vor cânta în America alături de marele trompetist Wynton Marsalis

Orchestra Națională Simfonică a României apare și pe albume muzicale editate de prestigioase case de discuri. E cazul albumului „Largetto”, dublu CD cu muzică de film compusă și dirijată de marele compozitor de origine română Vladimir Cosma, care a semnat coloanele sonore ale peliculelor „Marele blond cu un pantof negru”, „Aventurile rabinului Jacob”, „Zâzania”, cu Louis de Funes, ori „Distratul”, cu Pierre Richard. Iar la casa de discuri Sony urmează să apară un CD cu colaborarea dintre orchestră și percuționistul de talie internațională Christoph Sietzen.

Unde și când va Orchestra Națională Simfonică a României în America

6 ianuarie – Kravis Center, West Palm Beach, Florida

7 ianuarie – Barbara B. Mann Performing Arts Center, Fort Myers, Florida

8 ianuarie – Phillips Center for the Performing Arts, Gainesville, Florida

11 ianuarie – Rose Theater, Jazz at Lincoln Center, New York

12 ianuarie – Rose Theater, Jazz at Lincoln Center, New York

13 ianuarie – Wharton Center for the Arts, East Lansing, Michigan

16 ianuarie – State Theatre, New Jersey

CITESTE SI:Gheorghe Zamfir, primit ca un erou național în China