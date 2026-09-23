Ioana Ginghină și Cristi Pitulice sărbătoresc trei ani de la căsătoria lor. Actrița a transmis un mesaj emoționant despre momentele frumoase și grele din căsnicie.

Ioana Ginghină și partenerul ei de viață, Cristi Pitulice, marchează un moment extrem de important în povestea lor de dragoste. Cunoscuta actriță a sărbătorit împlinirea a trei ani de când a rostit un „DA” în fața ofițerului de la Starea Civilă, ocazie cu care a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare despre viața de familie și despre evoluția relației lor.

Pentru a marca această zi specială, vedeta a făcut o comparație vizuală între momentul în care au devenit oficial soț și soție și imaginea lor din prezent. Fotografiile postate surprind starea de bine pe care cei doi o împart zi de zi.

Ioana Ginghină, mesaj la 3 ani de la căsătoria cu Cristi Pitulice

Actrița a vorbit deschis despre provocările și bucuriile pe care le-a adus viața de cuplu în această perioadă, subliniind că un mariaj autentic presupune parcurgerea tuturor etapelor alături de omul potrivit.

„Azi se împlinesc trei ani de când am spus «DA». Poza 1: atunci. Poza 2: acum. Între ele, trei ani de viață adevărată. Cu zile frumoase, zile grele, râsete, nervi, planuri, schimbări și mult «noi»”, a fost mărturisirea făcută de Ioana Ginghină pe rețelele de socializare.

Pornind de la experiența proprie și de la momentele trăite alături de soțul său, îndrăgita actriță le-a transmis un sfat celor care îi urmăresc activitatea.

Ioana Ginghină a scos în evidență cât de important este să conștientizăm valoarea celor dragi și să le arătăm afecțiune în fiecare moment.

„Și poate că într-o zi ca asta înțeleg și mai bine cât de important este să-i iubești pe oamenii tăi cât sunt lângă tine. La mulți ani nouă, Cristi!”, a încheiat actrița mesajul.