Locuitorii din Cherry Hinton, un sat istoric din Marea Britanie, de lângă orașul Cambridge, se opun construirii unui cartier cu 1.200 de locuințe până în 2030, temându-se de supraaglomerare și trafic insuportabil.

O comunitate istorică, în transformare

Oamenii sunt nemulțumiți de planurile de construire a unui nou ansamblu rezidențial, Springstead Village, care va adăuga 1.200 de locuințe pe un teren de 56 de hectare, potrivit Daily Mail. Proiectul, aflat deja în desfășurare, a generat preocupări legate de traficul intens și infrastructura insuficientă.

Cherry Hinton, menționat pentru prima oară în Domesday Book, cel mai vechi și mai important registru cadastral al Angliei medievale, finalizat în 1086, a trecut prin schimbări semnificative în ultimele decenii. În 1931, satul avea doar 1.254 de locuitori, fiind integrat oficial în Cambridge în 1934.

Locuitorii se opun extinderii rapide a comunității

În prezent, dezvoltarea Springstead Village, care include școli, spații comerciale, un parc, piste de biciclete și spații comunitare, a stârnit reacții mixte. În timp ce unii locuitori apreciază nevoia de noi locuințe, mulți sunt îngrijorați de impactul asupra traficului.

Emma, în vârstă de 54 de ani, a declarat pentru Daily Mail: „Cambridge este un oraș mic, iar drumurile sunt deja supraaglomerate. Nu avem infrastructura necesară să gestionăm acest nou proiect”.

Lynda, o pensionară din Teversham, satul vecin, critică designul noilor case: „Par oribile și nu există locuri suficiente de parcare. Fiecare familie are cel puțin două mașini, iar drumurile sunt deja blocate”.

De asemenea, locuitorii se plâng de timpul pierdut în trafic.

Bellway Latimer este dezvoltatorul imobiliar responsabil de construirea ansamblului rezidențial Springstead Village din Cherry Hinton Proiectul va contribui cu peste 16 milioane de lire la infrastructura locală, inclusiv 11 milioane pentru educație și 1 milion pentru transportul public.

Dezvoltatorul susține că impactul asupra traficului a fost evaluat și considerat acceptabil de autoritățile locale. În plus, proiectul include piste pentru biciclete, trotuare și rute de transport public.