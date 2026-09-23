O fermă uriașă de bovine din Danemarca, cu 147 de hectare de teren, 580 de animale și întregul parc de utilaje, a fost cumpărată pentru aproximativ 6,3 milioane de euro. În spatele tranzacției se află trei fermieri care dețin deja o exploatație importantă și vor să își extindă afacerea, potrivit publicației daneze Effektivt Landbrug.

147 de hectare, 580 de animale și utilajele fermei

Proprietatea se află pe Kolsnapvej, la vest de Vojens, în sudul Peninsulei Iutlanda, iar cumpărătorul este compania Agrovis Nord ApS, potrivit publicației daneze Effektivt Landbrug, iar achiziția nu înseamnă doar terenurile și clădirile fermei. Compania a plătit 6,3 milioane de euro pentru proprietatea agricolă propriu-zisă, întreg efectivul de animale, utilajele și alte bunuri mobile, adică 147 de hectare de teren și 580 de bovine, alături de infrastructura și echipamentele necesare exploatării fermei.

În spatele Agrovis Nord ApS se află John Ivanov, Jakob Mork și Soren Stadil. Cei trei nu sunt la prima investiție de acest fel. Ei operează deja compania Agrovis ApS în Visby, în apropiere de Tonder, aproape de granița dintre Danemarca și Germania, iar ferma pe care o exploatează deja este, la rândul ei, una de dimensiuni considerabile. Cei trei cresc aici aproximativ 700 de vaci de lapte și 680 de animale pentru reproducție și lucrează în jur de 250 de hectare de teren agricol. Noua achiziție le mărește astfel substanțial atât suprafața agricolă administrată, cât și numărul de animale.

Unul dintre cumpărători lucrase chiar la ferma pe care a cumpărat-o

Pentru Jakob Mork, noua proprietate nu era deloc necunoscută. Fermierul spune că a lucrat chiar acolo înainte de tranzacție, în funcția de administrator al exploatației.

„Credem că proprietatea se potrivește modului nostru de a face agricultură. Nu există nimic care să necesite revoluționare sau construcție”, a declarat Jakob Mork pentru sursa citată.

El a explicat apoi că experiența sa anterioară în fermă a reprezentat un avantaj important în momentul achiziției.

„Am lucrat acolo anterior ca administrator, așa că știam deja proprietatea. Este, desigur, un avantaj”, a spus acesta.