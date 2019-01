Primele declarații ale Mirelei Baniaș după ce a pierdut sarcina. „Toate s-au adunat”

Mirela trăiește o poveste de dragoste cu Florin Tecar. De curând, Mirela a anunțat că este însărcinată cu primul ei copil. Însă, din păcate, bruneta a pierdut sarcina. Aceasta a făcut avort spontan.

Într-un interviu pentru postul de televiziune Antena Stras, Mirela Baniaș a făcut primele declarații despre pierderea sarcinii.

„Am avut nişte sângerări şi mi-am tras un semnal de alarmă şi m-am dus la un control ginecologic. Oricum nu erau şanse multe să o duc până la capăt. Din câte au spus medicii. Probabil de la medicamentaţia pe care am luat-o fiind răcită… antibiotic. Nu ştiu, stresul. Am fost şi stresată după terminarea emisiunii şi nu cred că eram pregătită psihic pentru aşa ceva.

Am fost foarte răcită între Crăciun şi Revelion şi am luat un antibiotic foarte tare, fără recomandarea medicului. În urma lui m-am simţit rău, dar n-am făcut nici atunci legătura… Cu ajutorul iubitului trec peste… Nu este o problemă, mergem înainte şi o să mai încercăm când avem recomadarea medicului, când se poate.

Da, am avut o perioadă cu stres, chiar la finalul emisiunii, când toată lumea îmi scria comentarii răutăcioase. Nu prea am făcut faţă cu brio, am avut şi câteva nopţi nedormite… Toate s-au adunat”, a spus ea.

