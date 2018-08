Probleme de sănătate pentru Mioara Roman. „Am fost internată trei zile”

Mioara Roman, fosta soție a ex-premierului Petre Roman, a ajuns pe mâna medicilor zilele trecute. Mama Oanei Roman a fost internată timp de trei zile din cauza unor probleme la picioare, potrivit click.ro.

Am 78 de ani, ce să mai aştept? Tocmai ce am ieşit din spital, am fost internată trei zile. Mai exact cu circulaţia (n.r. are probleme), mi se umflă gleznele. Mă supără picioarele, am un pic din toate.

Acum sunt singură acasă, nu este nimeni lângă mine, dar duminica trecută au venit Oana, fiica mea, şi nepoata Calina, în vizită', a declarat Mioara Roman pentru sursa mai sus-menționată.

