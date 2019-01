„Îmi cer mii de scuze, pentru acest mesaj!! Vreau să îți spun că am ales să mă retrag și știu foarte bine că ai simțit asta!! Dar ai conștientizat de la început că nu mai pot sta lânga tine dacă vei greși… am ales să mai rămân lângă tine pentru că și tu în unele momente grele din viața mea ai rămas … acum că te-am simtit mai bine, (psihic si moral) am ales să mă retrag!! Sper că ai învățat să fii puternică și că nu vei mai repeta greșelile din trecut… La fel cum și eu am avut de învățat multe de la tine știu și sunt sigur că și tu ai învatat de la mine să nu mai lași pe nimeni să te calce în picioare!! maybe in another life!!!”, a scris Răzvan pe contul de socializare.

Zilele trecute, Răzvan a postat pe Facebook, un mesaj jignitor la adresa femeilor. Reacția fostului iubit al lui Cati a venit după ce a aflat de cazul româncei care a înşelat un italian în vârstă de 73 de ani, de la care şi-a însuşit suma de 780.000 de euro.

Citește și

Adevărata față a vieții din Paradis! Un român e manager de restaurant în Marbella, stațiunea unde petrec bogații lumii!