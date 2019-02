Începutul de an a venit cu planuri mari pentru Răzvan Simion, care a intrat în rândul oamenilor de afaceri. Matinalul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” s-a asociat cu doi prieteni și împreună vor să fie artizanii celor mai tari petreceri din Capitală.

„Nu sunt obișnuit în postura asta. De obicei, eu îi cert pe organizatori ba că nu au aia, ba că nu e bună, aoleu, de ce e chestia aia acolo?, șampania nu e la temperatura potrivită… și acum, că sunt pe partea cealaltă a baricadei, e al naibii de greu. Noi am început invers. Căutam un spațiu pentru studioul Lidiei și un spațiu de repetiții frumos, cu locuri de parcare. La un moment dat, am găsit locul ăsta, care avea un spațiu neexploatat și am zis: ce ar fi să facem un spațiu de evenimente? Împreună cu 2-3 asociați, în mai puțin de două luni și jumătate am reușit să creionăm locul pentru cei care vor să se însoare, pentru cei care vor să fie nași sau să-și boteze copilul și pentru alte evenimente private”, ne-a spus Răzvan, menționând că acest proiect nu a pornit de la ideea de a face bani: „Mă implic. Îmi place. Nu este vorba despre bani, e vorba despre niște prieteni care s-au hotărât să facă un loc interesant. Cu asociații mei mă știu de foarte mult timp, unul a mai avut astfel de business-uri, deci se pricepe mai bine decât noi, unul e cu banii și altul e cu vorba. Ghici cine e cu vorba?”.

Părinți spirituali pentru o fetiță care se va numi… Lidia

După ce s-a ocupat de organizarea evenimentului de lansare a localului, Răzvan mai are de trecut un hop: primul botez, la care va fi și naș! „Acum, pe 3 februarie, suntem nași, botezăm fetița impresarului Lidiei și prietenului nostru. Dacă era băiat, trebuia să se numească Răzvan și Dani, dar pentru că este fată, se numește Lidia. Așa că vom face botezul tot aici pentru că nașul poate”, ne-a mai spus Răzvan.

Iubita îl susține: „Răzvan m-a lăsat să mă ocup de organizarea botezului”



Lidia Buble își susține iubitul în acest nou proiect, drept dovadă, în organizarea botezului, artista și-a asumat cea mai mare parte din atribuții. „Am emoții, dar mi-am dorit foarte mult să fiu nașa Lidiei, o cheamă tot Lidia și este prima mea finuță, este pentru prima dată când urmează să fac asta. Deja i-am făcut băiță, chiar de 2 sau 3 ori până acum, am schimbat-o, ne cunoaștem bine, ne iubim, ne drăgălim toată ziua”, ne-a povestit cântăreața, care a ales cu mare grijă dulciurile, decorurile și alte lucruri necesare unei petreceri de botez: „Răzvan m-a lăsat pe mine să mă ocup de organizarea botezului. Eu m-am ocupat de absolut tot ce înseamnă asta. Am fost cu mămica să degustăm prăjiturelele, am fost să vorbim pentru decor, ne-am ocupat de toate cele necesare și sper să fie totul exact așa cum ne-am imaginat”.

VIDEO: Cosmin Nistor/ FOTO: Sorin Cioponea

Mihaela Rădulescu, dezvăluiri de la „Ferma”: are sală de fitness în munți, prin contract!

Cvintetul „Las Fierbinți”. Mihai Mărgineanu îi are invitați în concertul lui pe Bobonete, Văncică, Mihai Rait și Costi Diță!