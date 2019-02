După încheierea emisiunii Insula Iubirii, de la Antena 1, Mirela Baniaș a rămas în relații foarte bune cu ispita Mircea, bărbatul care a reușit să îi cucerească inima pentru o scurtă perioadă de timp.

Zilele acestea, Mircea a fost prezent la o emisiune de televiziune, unde a vorbit foarte frumos la adresa brunetei. Aceasta a fost impresionantă de declarația lui Mircea și i-a transmis un mesaj.

„M-a emoţionat până la lacrimi. Mulţumesc frumos pentru mesaj, am rămas fără cuvinte. Da, Mircea este omul care mi-a schimbat viaţa în bine. Efectiv nu îmi găsesc cuvintele cum să îi mulţumesc”, a spus Mirela.

„Mă bucur pentru Mirela că este fericită în relația ei. Îmi pare rău că a pierdut sarcina. Îmi place că a căpătat încredere după emisiune. Eu am ajutat-o până în momentul despărțirii, ea a pus în aplicare tot. Avea nevoie de un șoc. Am mai vorbit la telefon, mă suna, o sunam… Lucruri de viață, câte un sfat. Mi-a spus că mă iubește, am înțeles-o pe urmă”, a declarat Mircea despre Mirela la Antena Stars.

„Pentru ceea ce ai făcut de când ne-am cunoscut şi până acum, te felicit. Ai dat dovadă de forţă, de hotărâre. Ai demonstrat că eşti o femeie care şi-a dorit ceva şi a realizat. Ai crescut, ai avut încredere în tine şi mă bucur foarte mult pentru ceea ce ai devenit. Eu sunt prezent ori de câte ori ai nevoie şi aş putea să-şi fiu aproape cu sfaturi şi tot ce vrei. Rămân acelaşi Mircea pe care l-ai cunoscut tu”, a mai spus acesta.

