Am rămas în trei oameni și sunt obligat să câștig.', spune chef Florin Dumitrescu. Trebuie să fim foarte atenți la cine jurizează, ce mănâncă, cum mănâncă.', e de părere chef Sorin Bontea, a cărui echipă este formată acum din patru concurenți. Am o dorință meschină, să piardă amândoi astăzi. Și să câștige Scărlătescu. Chiar și la mustață, dar să câștige.', adaugă chef Cătălin Scărlătescu.

Pentru că a câștigat battle-ul de săptămâna trecută, chef Scărlătescu va fi cel care va beneficia de privilegiul de a-și alege ingredientul de bază pentru tocănița sa, dintre cele trei puse la dispoziție, și de a le împărți pe celelalte două echipelor concurente.

„Nu mi-e frică pentru că am doar trei oameni și nu mi-e frică de nimic ce am putea să gătim. Sunt trei lucruri în viața asta de care-mi este frică: de întuneric, de păianjeni și insecte și de Scărlătescu, atunci când are avantaj', spune chef Dumitrescu. Ne așteaptă de mult timp. De la primul battle ne așteaptă.', adaugă și chef Bontea.

Și cum ingredientele de bază pentru tema ediției, tocănița, sunt pui, vită și porc, Cătălin Scărlătescu a păstrat pentru el porcul și a oferit vita și puiului lui Florin Dumitrescu, respectiv Sorin Bontea.

Eu am gătit cu niște rromi. Alergând prin țară după rețete, am ajuns într-o localitate, Palazul mare, unde am gătit cu o familie de rromi. Am stat efectiv cu ei în curte și am gătit la ceaun', spune chef Scărlătescu.

