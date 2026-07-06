Astfel, benzinăriile monitorizate afișează pentru astăzi un cost minim de 8,62 de lei/litru, pentru benzină și 9,44 de lei/l, pentru motorină, potrivit datelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunţat că Guvernul ar putea implementa o nouă schemă de plafonare a preţului la motorină, dacă tarifele nu vor scădea în perioada următoare, deși plafonarea prețurilor nu a mai continuat.

Bolojan a mai declarat joi că, în baza discuţiilor recente cu reprezentanţii companiilor din domeniu, preţurile la motorină ar trebui să scadă treptat în următoarele zile, pe măsură ce stocurile achiziţionate anterior la preţuri mai mari se epuizează.

Cât costă un litru de benzină și motorină, luni, 6 iulie 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Cât costă benzina în București, luni, 6 iulie 2026

În București, cea mai ieftină benzină standard costă 8,62 de lei/litru, preț care se menține din 26 iunie, și se găsește la stațiile Petrom.

Socar vinde carburantul tot cu 8,62 de lei/litru, același preț menținut de miercuri.

La Lukoil, benzina costă 8,63 de lei/litru, cotație menținută de joia trecută.

În stațiile Rompetrol, cea mai ieftină benzină standard se găsește la prețul de 8,68 de lei/l, constant din 26 iunie.

OMV afișează la acest carburant, luni, 6 iulie 2026, un cost de 8,68 de lei/l, neschimbat de joia trecută, 25 iunie.

La stațiile MOL din București, benzina standard se comercializează tot cu 8,68 de lei/l, preț constant de joi.

La nivelul marilor orașe, în Cluj-Napoca, cea mai ieftină benzină standard costă 8,59 de lei/litru, preț constant din 26 iunie. În București, Timișoara, Iași și Constanța, carburantul se găsește la 8,62 de lei/l, cost neschimbat tot din 26 iunie.

Cât costă motorina în București, luni, 6 iulie 2026

În ceea ce privește motorina standard, cel mai mic preț din București este astăzi de 9,44 de lei/l, preț constant de sâmbătă, și se găsește la Petrom.

De asemenea, Socar comercializează carburantul tot cu 9,44 de lei/l, același preț de sâmbătă.

Stațiile Rompetrol vând carburantul cu 9,47 de lei/litru, atât cât era și sâmbătă.

Lukoil afișează pentru motorină, luni, 6 iulie 2026, un cost de 9,49 de lei/l, la fel ca ieri.

OMV menține prețul de sâmbătă și comercializează acest carburant cu 9,50 de lei/litru.

Stațiile MOL afișează pentru motorină azi un cost de 9,50 de lei/l, constant de sâmbătă.

La nivelul marilor orașe, în Cluj, cea mai ieftină motorină standard costă 9,39 de lei/litru, același preț de sâmbătă. În București, Timișoara, Iași și Constanța, cea mai ieftină motorină costă 9,44 de lei/litru, preț neschimbat de sâmbătă.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au crescut cu 20,7% în Uniunea Europeană în luna mai 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, iar România este singura ţară din UE unde motorina s-a scumpit în mai faţă de luna precedentă, conform datelor publicate de Eurostat.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, luni, 6 iulie 2026

La nivel național, cea mai ieftină benzină standard din România costă azi 8,49 de lei/l, la fel ca ieri, și se găsește la o stație RST din Târgoviște, județul Dâmbovița.

Cea mai ieftină motorină standard se vinde cu 8,98 de lei/l, același cost de joia trecută, și este la o stație Dacma, din Lungulețu, județul Dâmbovița.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

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