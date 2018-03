Cristinan Țânțăreanu face declarații după ce cancerul a recidivat.Omul de afaceri a ținut să precizeze că s-au spus multe neadevăruri despre el, în ultima perioadă și a vrut ca toată lumea să știe că se simte foarte bine. În imaginile surprinse în sala de sport, însă, se vede cât de mult a slăbit acesta.

Cristian Țânțăreanu susține că se simte foarte bine și că nu este vorba despre nimic grav. Acesta a vorbit în cadrul unei emisiuni tv, despre starea lui de sănătate.

“Mă simt ca morții. Mă bucur că lumea aprinde candele. A pornit totul dintr-o prostie. Dumincă am fost la teatrul evreiesc cu 15 prieteni si am mâncat ceva. Cum am intrat, toți au zis că le pare rău, că ce s-a întâmplat. Că a apărut în presă că a recidivat cancerul. E complicată treaba cum poate fi manipulată lumea. Niște procese penale și civile îi strică unui jurnalist treburile. Dacă aia au spus, asta e, în orce caz e o treabă bună. Da sunt bine, e loc pentru și mai bine.”, a spus Cristian Țântăreanu, la tv.

Zilele trecute, Cristian Țânțăreanu a fost internat în spital. Starea de sănătate acestuia nu este deloc bună, după ce în anul 2011, acesta a fost diagnosticat cu cancer la colon.

