Ela a aflat astfel că majoritatea femeilor aleg cezariană din frica de durere, din comoditate, de teamă că anestezia nu va funcționa ori chiar de teamă că organismul nu se va recupera ușor după nașterea naturală.

Discuția online are loc în contextul în care Ela Crăciun militează public în favoarea nașterii naturale, în cazul în care medicii nu le interzic acest lucru pacientelor din pricina unor posibile complicații.

De când am început această campanie în care pledez pentru nașterea naturală, îmi dau seama cât de important este rolul fiecăruia dintre noi să explicăm, să ne informăm și să vorbim deschis despre naștere și fricile pe care le avem. Săpând mai adânc în miezul problemei, am găsit o Românie neinformată sau dezinformată, dar dornică de informație. Așa cum vă spuneam într-un articol anterior, 33% dintre femeile din România nasc prin cezariană. Iar multe dintre ele spun că au luat decizia la sugestia medicilor, fără ca intervenția să fie necesară pentru a salva viața copilului. Evident nu majoritatea, dar trebuie să deschidem cumva cutia Pandorei și să încercăm să găsim motivele pentru care suntem, de departe, țara cu cele mai multe intervenții de cezariană din Uniunea Europeană. Nu de alta, dar la București am ajuns la un procentaj care este, probabil, dintre cele mai înalte din lume: 70% dintre femei nasc prin cezariană.

Hai să vedem care sunt de fapt temerile care împing femeile să nască într-o formă sau alta, explicate și pe grupul de Facebook „Mămici și copii fericiți':

1.Frica de durere. Probabil cel mai real motiv pentru care femeile cred că o variantă este mai bună ca cealaltă. Poate că este și motivul real pentru care femeile apelează la cezariană.

Paula ne destăinuie că a mers pe varianta unei cezariane pentru că îi era teamă de durere și că așa va face și la următoarea naștere. Mirabela ne spune că a avut două nașteri, una naturală, cealaltă prin cezariană și că experiența a fost pozitivă în cazul celei de-a doua. Irina are 2 copii, ambii născuți natural, dar ar fi preferat cezariană pentru că bebele a avut 4500 g, iar procesul a fost foarte dureros. Adriana însă ne spune că a ales natural pentru că așa a insistat doctorul, care i-a spus că e mai greu cu operația, decât pe cale naturală.

2.Teama pentru siguranța bebelușului. Ștefania ne spune că a ales cezariana pentru că s-a gândit doar ca bebe să fie bine. Spune că nu i-a fost teamă de altceva. A rămas însă cu sechele din cauza unor dureri cumplite la operație. Aceeași situație și la Cristina, care a ales tot cezariană pentru că s-a gândit că e varianta mai sigură, doar că din cauza durerilor intervenției chirurgicale nu ar mai repeta-o.

3.Rușinea. O altă mare problemă prin care trec multe mame. Mai multe decât credeți. Potrivit unui studiu recent, multe femei din SUA nu vor să nască natural din cauză că or să aibă un scaun în timpul nașterii. O să spuneți că nu se poate întâmpla, pentru că veți face clismă. Nici asta nu e o procedura așa simplă pentru toată lumea.

Andreea ne spune că a născut natural și că îi era mare teamă de clismă. Apoi când i s-a rupt apa. În plus, s-a dilatat foarte greu pentru că nu reușea să se relaxeze din cauza acestor combinații de teamă și rușine.

4.Teama că anestezia nu va funcționa sau că nu va fi administrată la timp și că vei simți tot. Aici nici nu mai vreau să așteptați sfârșitul articolului ca să vă liniștesc. Din datele pe care le am, mai puțin de 10% dintre epidurale nu funcționează așa cum ar trebui. Și dacă simți dureri prea mari, îi spui asistentei și sunt sigură că se va rezolva.

5.Teama că nu vei mai fi la fel după naștere. Corpul tău este foarte elastic, iar nașterea nu este un proces forțat. Hormonii relaxină și estrogen pregătesc corpul pentru marele moment. De asta reușim să aducem pe lume natural și copii de 3 kilograme, dar și de 5. Și da, zona vaginala și perianală se vor vindeca în timp record.

Florentina, una dintre mămicile active pe grupul nostru, ne-a trimis și o poză cu recuperarea ei după două nașteri naturale. Era pe bună dreptate tare mândră că nici nu i se mai vede burtica.

6.Depresia. Sunt femei care aleg să nască într-un anumit fel de teama depresiei. Ce vreau să le transmit este că cezariana nu le asigură un bilet de scăpare. Lupta cu depresia este continuă. Tăvălugul de sentimente prin care trec este perfect normal. Nu sunteți singure, dragele mele. Respirați, relaxați-vă. Poate niște lecții de meditație sau yoga v-ar prinde bine încă dinaintea nașterii. Nu o să fiți nici pedepsite să rămâneți în casă, nu o să vă pierdeți identitatea după ce veți fi mame. Multe lucruri se vor schimba, dar veți pătrunde într-o lume extraordinară alături de persoana pe care o veți iubi cel mai mult pe lume.

