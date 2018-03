Diana Dumitrescu se pregătește să devină mamă. În cadrul unui interviu acordat pentru unica.ro, actriţa a vorbit despre marea ei dorinţă şi despre povestea de dragoste pe care o trăieşte alături de Alin.

„Este ceva îmi doresc, este ceva ce așteptăm. Noi ne dorim foarte mult să se întâmple cât mai repede, nu știu să îți spun mai multe. Mi-am dorit copil și când am fost căsătorită, dar nu s-a întâmplat nici atunci, și acum ne dorim foarte mult. Noi suntem foarte legați și sinceri cu noi, da ne dorim un copil foarte mult, sperăm să se întâmple. Pentru mine familia nu înseamnă neapărat căsătorie, este ceea ce trăiesc eu acum cu iubitul meu, noi suntem o familie deja, chiar dacă nu am semnat actele. Mi-aș dori să se întâmple, aș fi ipocrită să zic că nu, dar nu grăbesc lucrurile în sensul acesta.

Pentru mine familia e relația din doi oameni, sprijinul pe care și-l oferă, încrederea, respectul, dragostea, e mai presus de o prietenie, pentru mine asta înseamnă căsnicia, nu neapărat că ne-am legat cu niște acte și eu stau la cratiță și el muncește și aduce bani în casă,” a povestit cu sinceritate Diana Dumitrescu, pentru unica.ro.

Actrița a vorbit și despre bărbatul din viața ei. „Alin este un bărbat special și mă surprinde în fiecare zi, pentru descopăr la el, lucruri noi, răbdarea lui, puterea lui de înțelegere, dragostea pe care mi-o oferă, în fiecare zi vine altfel, nu se repetă. La noi zilele nu sunt niciodată la fel. Ne potrivim perfect, este varianta mea masculină.

Nu toți bărbații îți suportă toanele. El mă ia așa ca pe un copil când am toane. Ca orice femeie am și eu toane, mai am momente în care mă trezesc așa și nu am chef, și atunci el face gesturi mici: îmi aduce cafeaua, mă ia în brațe și na îmi trece, n-ai cum. Îmi aduce flori tot timpul,” a adăugat actița. De altfel, atunci când se afla în la Ferma Vedetelor, Diana a cerut chiar un test de sarcină, pentru a vedea dacă este gravidă sau nu, în urma simptomelor pe care le avea.

