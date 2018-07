La scurt timp, fosta soție a lui Borcea a postat pe contul de socializare un mesaj emoționant, despre sacrificiile pe care le-a făcut de-alungul timpului, dar și despre cele mai frumoase realizări.

“Dragii mei, am hotarat sa impartasesc cu voi cateva amintiri pe care le-am trait in ultimii ani, incercand sa mentin un echilibru intre viata de familie si cea de femeie de afaceri. Au fost ani grei, consumati in proiecte ample, obositoare, care m-au facut sa imi neglijez din plin sanatatea, ba mai mult, sa adaug problemelor de atunci altele noi. Nu doresc sa ma plang intrucat nu imi sta in fire, ci am satisfactia muncii mele si a eforturilor facute. Astfel, nu vreau sa fiu modesta asa cum v-am obisnuit, fiindca stiu ca dintotdeauna am fost o luptatoare si o invingatoare, chiar daca uneori, datorita epuizarii fizice si psihice, am clacat. Cu toate acestea, cu ajutorul unor oameni minunati care m-au sustinut neconditionat si care au facut parte din aceste proiecte, carora le multumesc din tot sufletul, atat EU cat si EI am avut cate ceva de invatat din fiecare experienta acumulata!! De acum, nu ne va ramane decat sa ne bucuram din plin de toate aceste proiecte duse la bun sfarsit si doresc sa vi le reamintesc: 2009 Amenajarea strandului Moghioros, 2014 si in prezent Magic Place Aqua Parc Crangasi, Magic Place Events Grant, Pub Vibere – si pe aceasta cale ii doresc fiului meu Patrick Cristian sa continue si sa dezvolte acest proiect inceput si conceput impreuna, si terminand cu Hotel “Pam Beach OLIMP!! In incheiere, dragii mei, aveti grija de voi: cel mai de pret dar este sanatatea noastra!!

” Idealurile care mi-au luminat calea si mi-au redat din timp in timp curajul de a infrunta viata cu bucurie au fost: bunatatea, frumusetea si adevarul!! Albert Einstein

Iar proiectele nu se opresc aici doar ca voi avea mai multa grija de mine!! Va pup cu drag si respect pe toti!!!”, a scris Mihaela Borcea.

Cristi Borcea este din nou liber, după ce Tribunalul Ilfov a examinat cererea sa de eliberare condiționată a fostului finanțator al Clubului Dinamo. Acesta a fost eliberat după patru ani și patru lunide închisoare. El a fost condamnat la 6 ani și 4 luni în dosarul transferurilor din fotbal.

