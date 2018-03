Mirela Vaida vorbește despre căsnicia cu soțul ei, Alexandru, bărbatul cu care are doi copii. Prezentatoarea tv a vorbit despre cum s-au cunoscut și cum au trecut peste momentele dificile.

Mirela Vaida este o mamă și o soție fericită. Vedeta are o viața așa cum și-a dorit întotdeauna și a dezvăluit amănunte interesante din viața ei.

„Mă mândresc şi sunt o femeie fericită cu tot ceea ce am în momentul asta. Am o relaţie stabilă de 13 ani de zile, o căsnicie din 2009, sunt aproape 10 ani şi la mine. Cred că toate femeile fac totul pentru dragoste, numai că unele dintre ele mai şi fac greşeli. Ne-am întâlnit la Sibiu eram studenţi amândoi, el la Cluj, eu la Bucureşti, era un concurs între facultăţile de Drept, de stat din ţară şi el m-a abordat şi eu nici nu l-am băgat în seama, am spus că e un alt băgător în seamă şi eram destul de… neinteresată de el. Nu ştiu cum a făcut rost de numărul meu de telefon, a venit după aceea în Bucureşti, pleca la mare, m-a sunat, ne-am văzut la un suc, lucrurile s-au legat în timp. Nu sunt genul care să cedez la prima încercare şi nici nu cred că sunt genul care să aibă parte de dragoste la prima vedere. Sunt destul de raţională. Nu este o reţetă de succes în familie, fiecare familie are problemele ei, pragurile ei, fiecare familie are discuţii pentru că e normal să fie aşa, dar trebuie să facem totul posibilul să fie bine pentru noi, pentru copii, trebuie să facem totul pentru căsnicia noastră şi pentru armonia din casă. Suntem o familie normală. Ne înţelegem bine, ne completăm bine, el este omul mai raţional, eu sunt omul mai visător, mai artist, mai dezorganizat, dar ne completăm, ne înţelegem, ne respectăm unul altuia munca şi ce este foarte important este că vorbim foarte mult.” a declarat Mirela Vaida la Antena Stars. Recent, Mirela Vaida a revenit pe micile ecrane cu emisiunea „Totul despre dragoste”.

