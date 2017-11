Ozana Barabancea a slăbit 30 de kilograme, dar a pățit-o.Jurata de la Te cunosc de undeva a povestit la Antena Stars cât de mult au costat-o „greșelile culinare”.

Ozana Barabancea se află într-o continuă transformare de când și-a micșorat stomacul. Vedeta a reușit să scape de 30 de kilograme și e total schimbată.

Ozana Barabancea a slăbit 30 de kilograme și nu a fost deloc ușor

„De vreo trei ori mi s-a făcut rău, pentru că nu am fost cuminte și sunt obligată să am trei mese pe zi fără ciuguleli, la un interval de cinci ore între mese. Nu există gustări, există multă apă și eventual lichide fără zahăr. Mănânc cam 100 de grame pe masă, mănânc și mestec mult. Acum am venit de la doamna doctor nutriționist. Am mâncat ceapă, vinete cu maioneză și mi s-a făcut rău. Iar acum am mâncat murături. Am sărit peste masă și am mâncat la ora 3. Am avut arsuri, dureri, mi s-au răcit mâinile și picioarele. M-am panicat că așa de rău nu-mi fusese până atunci. Am scos răul din mine și am adormit într-o rână, că nu puteam sta întinsă. În primul an trebuie să fiu atentă, apoi se formează un reflex. Nu mai am starea de foame, poftele degeaba le am că-mi impun mental”, a spus Ozana Barabancea în emisiunea „Agenția VIP”.

