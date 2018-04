Presupusa amantă a lui Ilie Năstase rupe tăcerea și spune totul despre scandalul cu Brigitte Sfăt. Denisa a făcut publice mesajele de amenințare primite de la brunetă.

Denisa, presupusa amantă a lui Ilie Năstase, a depus o plângere la poliţie în urma unor mesaje de ameninţare pe care le-ar fi primit de la Brigitte Sfăt. “În momentul de fată am făcut o plângere penală la Poliţie pentru că am fost amenintată, nu sunt ameninţări cu moartea, sunt ameninţări cu vătămare corporală.” a spus Denisa la Acces Direct.

Denisa susţine că în urma scandalului în care a fost implicată, și-a pierdut și locul de muncă, iar oamenii o judecă. Aceasta a povestit cum l-a cunoscut pe fostul tenismen.

“Ne-am cunoscut prin intermediul interviurilor pe care i le-am luat lui Ilie. Am fost invitată la masă de prieteni comuni. Eu îmi negociez interviurile la masă, dar n-am ştiut că o să ajung să fiu catalogată amantă. Nu i-am întâlnit nici pe fosta sa soţie, şi nici pe copiii lui. Am ieşit în oraş cu Ilie Năstase şi de aici a pornit un adevărat scandal. În urmă acestui scandal, am avut foarte mult de pierdut, de suferit, nu am ieşit să vorbesc despre asta pentru că sunt obişnuită să îmi rezolv singură problemele. Eu mi-am pierdut locul de muncă. Mă doare să fiu implicată în acest scandal. Ceea ce s-a întâmplat între mine şi Ilie Năstase va rămâne între mine şi el. Este adevărat că am ieşit la masă, că am vorbit despre foarte multe subiecte pentru că el este un cu care am ce discută, am ce poveşti. E un om la care ţin foarte mult. Este un bărbat bine, da. Este un bărbat pe care îl apreciez şi respect. Am ieşit la masă, s-a întâmplat să ieşim, nu atunci a fost singură oară când am ieşit, când a fost scandalul.” a mai completat Denisa.

“Da, mai apărea câte ceva în presă şi ştiam că sunt în divorţ. Ştiam asta din presă, ştiam din apariţiile ei TV, că sunt în divorţ şi ştiu că a şi declarat la un moment dat că Ilie Năstase este un om liber, care poate să facă ce doreşte el, şi dacă îşi va reface viaţă, ea se va bucură pentru el. L-am privit că pe un bărbat… liber! Un om extraordinar da, liber, cu care puteam să vorbesc aproape orice, aproape orice. Eu am fost la acel restaurant, întotdeauna am fost cu mai multe persoane la masă, printre care era şi el. Stăteam lângă el pentru că povesteam cu el mai multe. La restaurant atunci eu m-am speriat, pentru că strigă după mine. Femeia era pornită să mă ia de păr sau să îmi facă rău. Da, eram în restaurant, fugisem, m-am speriat foarte tare şi am plecat. Da, era pornită pe mine. A declarat că m-ar fi luat de păr şi că m-ar fi dus afară. a spus Denisa, care a făcut publice mesajele primite de la Brigitte Sfăt .

“La orice eveniment, fereşte-te de mine. Unde te prind, te scalpez, baby. Soţia.” e primul mesaj.

“Ai noroc că ai fost iute azi. Am deja mult material cu voi, Şi am şi … plat şi lat pe care i-l trimiteai soţului meu, după ce ţi-a luat blugi din magazinul meu, sub pretextul că sunt pentru fiica lui. Şi i-am dat şi pe gratis.” a fost cel de-al doilea sms.

Ce spune Brigitte Sfăt despre fosta soție a lui Ilie Năstase. Bruneta a făcut dezvăluiri emoționante în cadrul emisiunii de la Antena 1. Vedeta a trecut prin momente grele și spune că tot ce vrea este să fie fericită.

