Lina trecute, omul de afaceri Cristi Borcea și-a luat iubita, Valentina Pelinel, și au plecat departe de ochii curioșilor, să se bucure din plin de intimitate. „Am fost plecaţi în Italia, în sudul Franţei şi în Grecia. Are energie (n.r. Milan). Seamănă cu mine. Ea e luată de cinci ani. Noi în fiecare lună sărbătorim câte ceva. Avem multe surprize. O să venim cu surpriza la momentul oportun”, a spus Cristi Borcea, potrivit spynews.ro.

„Crezi că nu mi-a fost dor să dorm şi eu aşa îmbrăţişată? Oriunde, dar în braţe. (…) Am avut şi două, chiar trei vacanţe fără Milan. A fost prima oară când am plecat fără el. Aveam şi noi nevoie să fim doar noi doi. Păi… o să vedeţi, la momentul potrivit (n.r. nuntă). O să se ştie, nu e niciun secret. O să anunţăm. E ceva frumos”, a spus Valentina Pelinel.

„Mi-a venit un doctor foarte bun în România, pe acupunctură, din Hong Kong. Mai vine în noiembrie. Luna viitoare merg două săptămâni în Bodrum unde fac psihiatrie. Am combinat utilul cu plăcutul. 90% dintre seri visez şi visez… am vise neplăcute, dar asta e. Sunt condamnat să mă refac şi să fiu din ce în ce mai puternic. Am avut-o alături, e altceva. Într-o vacanţă a fost şi Patrick cu noi, şi Milanică”, a povestit Cristi Borcea.

Borcea a fost eliberat din închisoare pe 2 iulie, după ce a stat 4 ani și jumătate în spatele gratiilor.

