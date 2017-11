Fire extrem de conservatoare în ceea ce privește imaginea ei, Alina Sorescu face foarte rar schimbări de look. Totuși, după ce a renunțat la nuanța de blond în favoarea unui roșcat deschis, Alina Sorescu a mai făcut un pas și s-a tuns mai scurt.

Pentru a vedea cu ochii noștri marea schimbare, am însoțit-o pe Alina Sorescu la coafor, în clipa în care renunța la cosițe. „Ia uite ce am reușit să facem astăzi (n.r. miercuri). Georgiana Stavrositu, prietena și hair stylista mea de peste 10 ani, îmi spune de ceva vreme să facem o schimbare. Îmi repetă că nu se mai poartă părul lung, că se poartă bob și i-am zis: ”Hai, dar măcar nu bob din ăla scurt”. Eu foarte greu iau o decizie de schimbare. Sunt destul de fixistă și conservatoare cu felul în care mă îmbrac sau arăt. Dacă găsesc ceva care-mi place, merg pe zona aia. Simțeam și eu nevoia de ceva nou”, ne-a mărturisit Alina Sorescu, care susține că s-a gândit enorm până a făcut acest pas.

„Nu m-am uitat. Toată noaptea nu am dormit. Mi-a tăiat în jur de 15 centimetri și am zis că este numai bună de donat pentru Fundația care se ocupă de peruci pentru femeile bolnave de cancer”, ne-a mai povestit Alina, completând că de când se știe nu a fost niciodată tunsă atât de scurt, ba mai mult, în afară de 1-2 centrimetri pe lună, nu tăia niciodată.

„Eu nu m-am tuns niciodată așa de scurt. De când mă știu am avut părul peste umăr, dar tundeam din vârfuri. Cu ocazia asta o să aibă timp și părul să se regenereze. Am părul lung de la vreo 7-8 ani, de când au început ai mei să nu mă mai tundă băiețește. Nu știu dacă am avut complexe că mă tundeu scurt, dar îmi amintesc că o dată, când aveam vreo 5 ani, m-au tuns ai mei scurt, băiețește, cu o chică ceva la spate și nu am vrut să-mi dau căciula jos la repetiții la Minisong. Iar Ioan Luchian Mihalea mi-a zis imediat să-mi dau căciula jos, că el nu concepea să avem răsfăț de genul ăsta, să facem ce vrem noi, dar mie îmi era rușine să o dau jos pentru că eram tunsă prea scurt. După aia am fost tot timpul cu părul lung”, ne-a mai spus cântăreața.

Cea care a reușit să îi taie părul, hair stylistul Georgiana Stavrositu, a dat din casă și ne-a declarat că de mai bine de un an se roagă de ea să adopte o tunsoare tip bob, mai ales că este în tendițe, iar părul Alinei permite o astfel de frizură. „După ce am bătut-o la cap un an, abia acum a venit de la ea. Am răsuflat ușurată. Părul Alinei nu este deloc mătăsos. Ea are părul ondulat, un fir poros destul de gros și un pic aspru, pe care trebuie să-l întreținem cu tratamente de păr, cu fiole, pentru că are nevoie de hidratare mai intensă decât alte persoane. Într-un fel e bine că îi ține coafura. Acum, tunsă așa până la umeri, o să aibă și mai mult volum”, ne-a spus și Georgiana.

Alina Sorescu și-a schimbat look-ul la aproape 4 ani de când a devenit mamă

Deși artista a ținut morțiș să aibă părul cât mai lung, pe premisa că-l poate aranja mai ușor, niciuna dintre cele două fiice nu-i seamănă. Nici Carolina, nici Raisa nu sunt înnebunite după clame, bentițe sau alte accesorii de păr.

”Fetița mea cea mare nu stă deloc la prins codițe, deși mi-aș dori. Nu vrea să-și prindă niciun moț, nicio codiță, nicio bentiță sau agrafă. Absolut nimic nu suportă în păr. Tot la Georgiana vin cu Carolina să o tund, de aia am optat acum pentru o tunsoare cu breton, ca să nu-i intre în ochi și cu părul cam până la umeri. O să fim cam la fel. Din păcate nu prea pot să mă joc cu înfățișarea ei, dar o să crească și cu siguranță o să vadă că o să-i stea mai bine. A început să umble prin bijuterii, prin trusa de machiaj. Când mă vede că mă dau cu ruj, vrea și ea. O dau cu un gloss, așa, puțin, să simtă și ea că e data cu ceva, dar nu cu ruj. Deocamdată nu am prins-o să se tundă singură, nici pe ea nici pe surioara mai mică”, ne-a mai spus Alina Sorescu.

