Nu mai este pentru nimeni un secret că Elena Gheorghe nu a avut nicio perioadă, nici măcar atunci când a fost însărcinată, în care să aibă câteva kilograme în plus. Curioși să aflăm secretul siluetei Elenei Gheorghe am întrebat-o ce consumă într-o zi normală din viața ei.

În timp ce multe dintre femei fac eforturi supraomenești pentru a avea o siluetă impecabilă, Elena Gheorghe nu a avut niciodată probleme cu greutatea. Așa că am întrebat-o care este regimul ei alimentar și la ce renunță pentru a avea silueta perfectă. „Sunt la fel de slabă, nu neapărat slabă, ci la fel cum am fost toată viața. Încerc să-mi mențin greutatea. Uite, în ianuarie am fost un pic plecată în Italia cu soțul meu și cu părinții mei, vreo trei zile și am mâncat toate pastele din Italia, toate, le-am luat la rând fiecare sortiment în parte. Am mâncat multă înghețată și m-am întors cu trei kilograme în plus. Jur că am avut trei kilograme în plus. După aia am dat-o pe chestii sănătoase”, ne-a declarat cântăreața.

Secretul siluetei Elenei Gheorghe constă în cantitățile mici de mâncare

Se pare că secretul siluetei este că artista nu face evită neapărat anumite feluri de mâncare, ci mănâncă destul de puțin, la interval de câteva ore. „Astăzi spre exemplu de dimineață am mâncat omletă, împreună cu Nicolas și cu tati-soțul meu, pe la 12 am mâncat un iaurt cu semințe, cu patru feluri de semințe crude și pe la 15:30 am mâncat o supă de linte și o salată fatush. Asta am mâncat până acum (nr. 21:00) și urmează să mai mănânc ceva după eveniment pentru că nu am avut timp. A fost o pură coincidență azi să nu consum carne. De obicei mănânc și carne. Câteodată simți nevoia să mai faci așa câteva zile de detox: cu salate, iaurt și alte lucruri. În perioada asta eu mănânc foarte mult pe pește”, a completat Elena, recunoscând însă că are mare noroc că singurul desert după care este înnebunită și pe care îl consumă este înghețata.

„Frigiderul meu este plin de dulciuri, dar eu nu prea apuc să mănânc pentru că sunt alții la rând. Adică eu nu sunt o prioritate ca să zic așa. Nu mai prind și oricum nu prea mă omor după dulciuri. Mănânc în schimb foarte multă înghețată, deși în ultima perioadă am cam evitat-o pentru că a trebuit să am grijă un pic de vocea mea, dar când vine vorba de înghețată și de ciocolată e un pic mai dificil”, a mai povestit amuzată cântăreața.

VIDEO: Cosmin Nistor

FOTO: Dumitru Angelescu

